Eva Prokešová z JTI: Podnikání by mělo být víc než jen zisk

„Věřím, že Good Company Circle nám ukáže, že podnikání může a mělo by být víc než jen zisk, nebo že nezisk může mít kvalitního partnera, donátora. GCC je o hodnotách, komunitě a dlouhodobých vztazích. Těším se na inspiraci, nové kontakty, a hlavně na to, jak společně můžeme tvořit budoucnost, která bude lepší pro nás všechny.“ přibližuje klíčové události roku 2025 Eva Prokešová z JTI v anketě Klubu česko-slovenských žen v byznysu.

Reklama

Rok 2025 je tu a s ním i událost, která slibuje přetvořit naše vnímání podnikání a společenské odpovědnosti. Konference Good Company Circle, která se uskuteční na podzim, se stává středobodem pozornosti. Pro mě osobně je to nejen důležitý moment, ale také příležitost sdílet názory a myšlenky s lidmi, kteří sdílejí vizi udržitelného a etického podnikání. Pamatuji si, jak jsem mě poprvé tato myšlenka zasáhla a vůbec by mě nenapadlo, že se letos zhmotní již potřetí.

Good Company Circle spojuje lídry, inovátory, odborníky na ESG, neziskové organizace, nebo třeba státní správu. Tato konference se i letos nestane pouze místem, kde se budou přednášet teorie, ale také platformou pro sdílení příběhů a inspirací. Je fascinující vidět, jak se mohou lidé z různých oborů spojit v jedné místnosti, aby diskutovaly o dopadech našich rozhodnutí na svět kolem nás.

Věřím, že Good Company Circle nám ukáže, že podnikání může a mělo by být víc než jen zisk, nebo že nezisk může mít kvalitního partnera, donátora. GCC je o hodnotách, komunitě a dlouhodobých vztazích. Těším se na inspiraci, nové kontakty, a hlavně na to, jak společně můžeme tvořit budoucnost, která bude lepší pro nás všechny. Rok 2025 se stane mezníkem nejen pro mě, ale pro každého, kdo touží po změně.

Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost Filantropie S dobročinností se Eva Prokešová z JTI potkala už jako malé dítě a silně ji to formovalo. Ovlivnilo ji to natolik, že dnes vymýšlí jeden dobročinný projekt za druhým a v posledních dvou letech stojí i za zrodem největší tuzemské konference Good Company Circle, která propojuje firmy i neziskovky. V současnosti už totiž firmám podle ní nestačí jen zasadit pár stromů nebo přispět na charitu, musí se snažit pomáhat společnosti mnohem více a to podle všech tří principů společenské odpovědnosti ESG. Věra Tůmová Přečíst článek

Reklama