Šéf Tesly Musk dostal další šanci dosáhnout na bilionovou odměnu

Akcionáři americké automobilky Tesla ve čtvrtek schválili rekordní balík odměn pro šéfa podniku Elona Muska v hodnotě 44,9 miliardy dolarů (zhruba jednoho bilionu korun), píše agentura AP. Děje se tak poté, co dohodu, která vznikla v roce 2018, začátkem letošního roku zrušil soud ve státě Delaware.

Součet hlasů nebyl bezprostředně oznámen. Schválení odměny podle AP také neznamená, že Musk dostane v dohledné době celou částku. Balíček pravděpodobně bude ještě několik měsíců předmětem jednání u soudu v Delawaru, kde se Tesla proti zamítnutí odvolává, píše AP. Před propadem akcií měl balík odměn hodnotu 56 miliard dolarů, nyní má podle AP hodnotu 44,9 miliardy dolarů.

Akcionáři rovněž schválili návrh na přesunutí právního sídla společnosti z Delawaru do Texasu a další návrhy, včetně znovuzvolení dvou členů představenstva: Muskova bratra Kimbala Muska a Jamese Murdocha, syna mediálního magnáta Ruperta Murdocha, píše agentura Reuters.

Soudkyně Kathaleen McCormicková ze státu Delaware v lednu dohodu o odměnách pro Muska zamítla s tím, že je nespravedlivá vůči akcionářům. Za jejím verdiktem stála žaloba jednoho z akcionářů, podle kterého byla výše odměn přehnaná.

Dohoda představovala největší balík odměn, jaký kdy některá z firem ve Spojených státech hodlala svému šéfovi vyplatit. Odměny měly být vyplaceny postupně při splnění stanovených cílů. Žaloba uváděla, že Tesla investory oklamala, protože naznačovala, že splnění stanovených cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není. Mezi výkonnostními cíli, které bylo nutné splnit, je například určitá ziskovost firmy a cena jejích akcií na burze.

Tesla uvedla, že se proti soudnímu rozhodnutí odvolá, ale požádala akcionáře, aby balík znovu schválili na čtvrteční valné hromadě v Austinu v Texasu.

