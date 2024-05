Šéf Prague Lions: Americký fotbal má v Evropě velký investiční potenciál

Mason Parker, nový majitel a generální manažer týmu amerického fotbalu Prague Lions, dříve působil dvacet let v Deutsche Bank. Poznat investiční příležitost by mu nejspíše nemělo činit obtíže. „Pokud teď máme tým v hodnotě tří milionů, může to za pět let být patnáct? Rozhodně,“ říká bývalý bankéř. Kolik stojí sezona týmu amerického fotbalu v Praze a kolik jinde? Z čeho klubům plynou příjmy? I o tom mluví Parker v rozhovoru pro newstream.cz.

Prague Lions hrají ELF, jak dlouho evropská liga amerického fotbalu funguje?

Dlouho ne. První sezona proběhla v roce 2021 a začínalo se s osmi týmy. Když se v roce 2022 konala druhá sezóna ELF, Prague Lions v tom roce vyhráli domácí soutěž – Czech Bowl. Následně pak byli pozváni do ELF, kde hráli loni.

Ale potýkali se také s nějakými problémy, že?

Přišel jsem k týmu, který potřeboval kapitál a vedení. Jeden zápas zmeškali, když hráči odmítli nastoupit, protože nedostávali výplaty. První zápas se dokonce hrálo v helmách jiného týmu. A hráči vědí, že když se musí hrát v helmách jiného týmu, věci nejsou růžové. To už je ale historie.

Peněz už máte dost?

V současné době máme dostatek peněz na dvě sezóny. Neplánuji raisovat další peníze, protože očekávám značné tržby. V naší investorské skupině máme i pár celebrit, včetně Vince Neila nebo DeVanta Parkera, které využijeme v naší PR kampani.

Jaké má EFL plány do budoucna?

Rozhodně mají radost, že mají v lize český tým. Budují celoevropskou soutěž. Liga začínala hlavně s německými týmy, pak se ale rozšířila. Jedním z důvodů, proč se mi líbí Česká republika pro tým, je poloha. Jsme v centru naší konference, kde máme týmy z Berlína, Polska, Maďarska a Vídně. Všechny naše venkovní zápasy jsou maximálně pět hodin cesty autobusem. Nemusíme nikam lítat. To týmy ve Spojených státech musejí pořád létat letadlem. I v ELF jsou týmy, které musejí cestovat větší dálky. Například tým z Madridu bude muset cestovat více než my.

Co Vás vedlo k tomu investovat do českého týmu amerického fotbalu?

Byl jsem prvně osloven začátkem loňského roku. Udělal jsem si vlastní průzkum a dospěl jsem k názoru, že americký fotbal v Evropě má velký potenciál. K tomu se mi líbila Praha jako místo, kde je výhodné mít tým kvůli cenám, centrální poloze a faktu, že můžeme hrát roli národního týmu pro Českou republiku.

NFL utrácí hodně peněz za propagaci sportu v Evropě. Loni se tu hrálo pět zápasů NFL: tři zápasy v po sobě jdoucích víkendech v Londýně a dva zápasy ve Frankfurtu. A všechny absolutně vyprodané. Také se jim dostalo hodně pozornosti ve Spojených státech.

Když jsem sem sám přijel, viděl jsem velký potenciál pro evropskou ligu a zamiloval se do představy získat franšízu v Praze, jen se tým potýkal s nedostatkem kapitálu.

Kolik stojí provoz ELF týmu?

Řekl bych v průměru tak milion až milion a půl eur, naše náklady budou nižší, protože jsme v Praze.

Je fotbalový tým dobrá investice?

ELF má velký potenciál díky celosvětovému rozšiřování a rostoucí oblibě zejména v Evropě. To samozřejmě zvyšuje i potenciál hodnoty vysílacích práv a i dalších zdrojů příjmů.

Kolik z toho budete mít vy?

Krása ELF je v tom, že asociace příjmy z prodeje práv rozděluje rovným dílem. A přece jen v Praze máme tu výhodu, že jsou tu nižší náklady. Takže když má jeden tým náklady 800 tisíc a druhý 1,2 milionu ročně a oba dostanou stejnou částku za televizní práva, tak ten první tým bude mít lepší návratnost investice.

Stejně to funguje i v americké NFL. Díky tomu mohou mít kluby vyrovnanější úroveň. Například v baseballu to tak není. New York Yankees nebo LA Dodgers získají za práva mnohem více než například Kansas City Royals. Díky tomu pak té lize dominují.

Kde se ELF aktuálně vysílá?

V minulé sezóně se ELF vysílala v osmi zemích: Rakousku, Německu, Švýcarsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a Číně. V České republice a na Slovensku ELF vysílá O2 TV Sport. Současně je možné sledovat zápasy také prostřednictvím služby Game Pass.

A co Spojené státy? Zajímá diváky evropská liga amerického fotbalu?

Myslím, že určitě. Pokud se začnou zápasy ELF vysílat ve Spojených státech, bude to obrovský skok kupředu. Naše sezóna se hraje od května do září, tedy v době, kdy se ve Spojených státech žádný fotbal nehraje. Tam sezóna končí Super Bowlem (druhá neděle v únoru – pozn. red.) a potom nemají fanoušci, na co koukat. V náš prospěch hraje i časový posun, protože by se za Atlantikem zápasy vysílaly ráno tamního času. Takhle dobře tam fungují přenosy anglické Premier League, protože se to nepotkává s časem, který by měli tátové od rodin trávit s rodinou. Takže ano, věřím že ten potenciál ve Spojených státech je velký.

Ještě lépe pokud na sport mohou po ránu vsadit…

Ano, přesně. Myslím, že až si na to půjde vsadit, získá to ještě větší popularitu. Americký fotbal ve Spojených státech stále více dominuje žebříčkům sledovanosti.

A co v Evropě?

Tady sport také nabírá na popularitě. Vrcholem sezóny ELF je finále ligy, takzvaný Championship Game. To je významná událost sama o sobě. Loni finále proběhlo v Duisburgu a stadion pro 31,5 tisíce diváků byl vyprodaný. Letos se bude hrát ve Veltins aréně v Gelsenkirchenu, na stadionu pro 54 tisíc diváků a desítky tisíc lístků už jsou prodány. Několik měsíců před zápasem.

Jakou hodnotu mají kluby v ELF?

Určitým vodítkem může být pohled na obchod v kanadské lize CFL, kde Hamilton Tiger-Cats prodali 40 procent klubu za 20 milionů kanadských dolarů. Celý klub by tam měl hodnotu tak 50 milionů. A to je liga v zemi s 39 miliony obyvateli. V Evropě je půl miliardy lidí, potenciál je zde ještě větší.

Plánujete svoji investici prodat?

Nebudeme vyplácet žádné dividendy. Vše budeme investovat zpět do zvýšení kvality klubu. Hodnota týmu poroste. Jako investor se na to koukám s pětiletým investičním horizontem. Pokud teď máme tým v hodnotě tří milionů, může to za pět let být patnáct? Rozhodně.

Kde hledáte hráče?

ELF je nastavená tak, že hráče hledáte primárně ve své zemi. My máme tu výhodu, že můžeme vybírat i mezi hráči ze Slovenska, které k nám také patří.

Existují nějaké kvóty na to, kolik musíte mít domácích hráčů?

Kvóty jsou vlastně otočené. Můžeme mít čtyři hráče ze Severní Ameriky a šest z Evropy, což znamená, že cizinců můžete mít maximálně deset. Myslím, že je to takto fajn. Dovoluje nám to dovézt tak akorát cizinců, kteří znají ten systém a mohou být mentory místním hráčům, ale zároveň musíme náš sport propagovat nejen ve městech, ale i na vesnicích, abychom do budoucna měli dostatek kadetů.

Kvalitní trenéry vozíte ze zámoří?

Ano, zatím to tak je. Většina z našeho trenérského týmu jsou Američané. V této fázi nepotřebujeme místní trenéry. Chceme vychovat místní hráče.

Existují platové stropy?

Ano, existují. Za mě je to skvělé. Zabraňuje to tomu, aby přišel někdo s bezednými kapsami a vykoupil nejlepší hráče.