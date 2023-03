Rektor VŠE jde do války se Ševčíkem. Sám chce navrhnout jeho vyhazov

Situace na Vysoké škole ekonomické se dostává do horké fáze. Rektor Petr Dvořák odmítl vyslyšet požadavek šéfa Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka, aby dostal více času na zvážení rezignace. Rektor je připraven v krajním případě vyvolat řízení o odvolání děkana. Studenti mezitím chystají demonstraci proti Ševčíkovi.

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák považuje za nejvhodnější, aby děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka odvolal akademický senát této fakulty. Požádal proto o bezodkladné svolání jeho mimořádné schůze. Pokud senát fakulty děkana neodvolá, využije rektor pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu, k čemuž potřebuje souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

Rektor to uvedl po dnešním jednání vedení VŠE. Vyjádření Ševčíka ČTK zjišťuje. Důvodem rektorova stanoviska je mimo jiné Ševčíkova přítomnost na sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí.Ševčík žádal víc času

„Vzhledem k zodpovědnosti akademického senátu NF za návrh ke jmenování děkana a s ohledem na znění vysokoškolského zákona považuje rektor v této situaci za nejvhodnější krok, aby odvolání děkana navrhl fakultní senát z vlastní vůle. V případě, že akademický senát NF děkana nenavrhne odvolat, využije rektor svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu,“ uvedl Dvořák.

V takovém případě předloží po projednání v akademickém senátu národohospodářské fakulty svůj návrh na odvolání děkana akademickému senátu VŠE. „V případě souhlasu akademického senátu VŠE, rektor děkana Ševčíka odvolá z funkce,“ sdělil rektor, který ho v pondělí vyzval k rezignaci.

Miroslav Ševčík nevidí důvod pro své odvolání, které požaduje rektor Dvořák. Výzvy k odchodu z čela fakulty vnímá jen jako záminku, jak se zbavit nepohodlného člověka., řekl novinářům.

Ševčík dnes požádal Dvořáka o více času na rozhodnutí, zda odstoupí, rektor jeho žádost ale nevyslyšel. Dvořák novinářům řekl, že není namístě věc znovu protahovat a navíc se rozhodl pro řešení, které dává děkanovi dostatek času ke zvážení rezignace.

Vedení VŠE: Chování Ševčíka je za hranou

Ekonom a politik Ševčík, který je expertem hnutí Trikolora, vedl Národohospodářskou fakultu VŠE po dvě volební období v letech 2010 až 2018, už tehdy čelil studentským protestům. Znovu ho akademický senát zvolil loni v dubnu.

V minulosti se Ševčík zúčastnil některých protestních akcí proti vládě, v sobotu se zúčastnil protivládní demonstrace a podle serveru Forum 24 i následného pokusu odstranit ukrajinskou vlajku z Národního muzea. Univerzita se v neděli od Ševčíkova vystupování na demonstraci distancovala a uvedla, že chování děkana je „za hranou“ dlouhodobě. Ševčík však tvrdí, že na demonstraci nevystupoval. Údajně pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe.

Rektor VŠE přesto vyzval Ševčíka k odstoupení z funkce děkana národohospodářské fakulty. Se Ševčíkem se domluvil na tom, že děkan rozhodnutí o rezignaci oznámí do dneška. Ševčík novinářům řekl, že podání rezignace zváží, dnes požádal o více času na rozmyšlenou.

Chystá se demonstrace

Zákon za určitých situací umožňuje rektorovi děkana odvolat z vlastního podnětu, avšak pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu vysoké školy. Vztahuje se to na situace, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Studenti VŠE nespokojení se Ševčíkem svolali na středu od 12:30 před sídlo školy na náměstí Winstona Churchilla demonstraci, na níž chtějí děkana vyzvat k rezignaci, případně apelovat na akademický senát Národohospodářské fakulty, aby děkana odvolal.

