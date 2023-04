Senát fakulty Ševčíka podržel. Ale rektor VŠE dál na jeho konec tlačí

Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák podnikne kroky k odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Podle rektora Ševčík jako vysoký manažer svými veřejnými vystoupeními dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Děkan zopakoval, že sám neodstoupí. Uvedl, že důvody pro své odvolání nevidí.

Rektor navrhl odvolání akademickému senátu fakulty. Ten Ševčíka ale ve středu podpořil. Stejný návrh se chystá Dvořák připravit i pro akademický senát VŠE.

Dvořák na středečním zasedání fakultního senátu řekl, že jeho apel na rezignaci Ševčíka a následná výzva k jednání o děkanově odvolání není reakcí pouze na demonstraci 11. března, ale na děkanovo dlouhodobé veřejné vystupování. Rektor se vymezil rovněž proti tomu, že snaha o odvolání Ševčíka je omezením svobody na univerzitě.

„Z mé strany nejde o žádné omezování akademických svobod či práva na názor. Nikdy jsem mu (Ševčíkovi) nezakazoval, aby své názory na akademické půdě předkládal, přestože mi přijdou kontroverzní. (...) Jako rektor se ale proti tomu, aby bylo poškozováno dobré jméno školy, musím vymezit,“ řekl.

Ševčík důvody ke svému odvolání nevidí a sám odstoupit z funkce nehodlá. Zopakoval, že u protestu před Národním muzeem v Praze, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, pouze pomáhal zraněnému. „Ničeho jsem se nedopustil, nikam jsem se nedobýval, žádnou vlajku jsem nestrhával,“ řekl. Odmítl, že by poškozoval dobré jméno VŠE.

S vyjádřením rektora nesouhlasil ani člen fakultního akademického senátu Jan Vondráček. Ševčík podle něj „má být odvoláván kvůli pomoci zraněnému“, řekl s tím, že Dvořák podal výzvu k rezignaci až po děkanově účasti na březnové demonstraci. Vedení školy podle něj zvolilo vůči Ševčíkovi „cestu perzekuce za jiný názor“. Podle Vondráčka není možné odvolat děkana, aniž by se současně neporušila svoboda slova a shromažďování.

Pracovnice PR oddělení VŠE Kateřina Pelouchová uvedla, že celouniverzitní akademický senát má naplánovaný řádný termín jednání na pondělí 24. dubna. Možné odvolání by tak podle ní mohli senátoři v případě, že budou do té doby naplněny potřebné právní kroky, projednávat na tomto jednání.

Setrvání Ševčíka ve funkci ve vedení Národohospodářské fakulty podpořili dříve v otevřeném dopise rektorovi nazvaném „Nechte učit Ševčíka“ někteří politici, publicisté, podnikatelé či právníci, mimo jiné poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza a ústavní právník Zdeněk Koudelka. Na podporu Ševčíkova setrvání ve funkci děkana vznikla také petice.

