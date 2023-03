Mall Group má nového šéfa. Je jím Francouz Jean Charretteur. Povede i CZC

Novým generálním ředitelem skupiny e-shopů Mall Group se stal dosavadní šéf UNO Hypermarché v Alžírsku Jean Charretteur. Nahradil Jakuba Střeštíka. Skupina uvedla, že Charretteur zároveň bude ředitelem obchodu s elektronikou CZC, kde převezme část aktivit od odcházející Jitky Dvořákové.

Charretteur zastřeší aktivity Mallu v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a bude se podílet na prohlubující se integraci s polskou skupinou Allegro, pro kterou je vstup na český trh jedním z kroků v plánu mezinárodní expanze. Nákupní platforma Allegro je jedním z deseti největších internetových obchodů na světě.

„Naším cílem je nyní maximálně efektivně propojit to nejlepší z obou světů, tedy širokou a cenově výhodnou nabídku Allegra se silnou zákaznickou bází, expertními znalostmi, a především dlouhodobými zkušenostmi s prodejem zboží z vlastních skladů na straně Mallu a CZC,” uvedl Charretteur. Ve vedení společnosti CZC pak plánuje nový šéf hlouběji propojovat její expertní týmy se zahraničními protějšky skupiny Allegro.

Hlavní task: Integrace s polským Allegrem

Charretteur se postavil do čela Mall Group po tříletém působení ve společnosti UNO Hypermarché v Alžírsku, kde zastával pozici generálního ředitele. Několik předešlých let působil u prodejce hraček Toys "R" Us, taktéž v pozici generálního ředitele, konkrétně pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Pět let předtím zastával funkci obchodního ředitele pro nepotravinářské zboží ve společnosti Metro AG, v manažerských pozicích působil také v britské společnosti Dixons či obchodním řetězci Carrefour. Charretteur má za sebou rovněž zkušenost z českého trhu, více než tři roky totiž sídlil v Praze v rámci manažerské pozice pro společnost Tesco, kde měl na starost rozvoj firmy právě v ČR a na Slovensku.

Mall Group spolu s kurýrní službou WeDo vykázala za fiskální rok končící loni 31. března provozní ztrátu (upravená EBITDA) 96 milionů zlotých, tedy přes půl miliardy korun, proti předchozímu mírnému zisku. Výnosy přesáhly 3,13 miliardy zlotých, tedy asi 17,3 miliardy korun. Mall a WeDo patří do polské skupiny Allegro od loňského jara.

