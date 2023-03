Ministr Balaš: Ševčík je reputační riziko pro VŠE

Další důležitý hlas se vložil kauzy děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Ministr školství prohlásil, že Ševčík pro školu představuje reputační riziko.

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík představuje pro univerzitu reputační problém, uvedl ministr školství Vladimír Balaš na svém Facebooku. Domnívá se, že Ševčíkovo postavení v čele fakulty je neudržitelné. Doplnil ale, že ministr školství nemá žádné právní nástroje na odvolání děkana z funkce.

Ševčíka v pondělí vyzval kvůli jeho dlouhodobému vystupování na veřejnosti včetně účasti na sobotní protivládní demonstraci k rezignaci rektor VŠE Petr Dvořák. Ševčík uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod a odmítl, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici.

„Děkan Ševčík představuje pro VŠE reputační problém a domnívám se, že jeho setrvání ve funkci je s ohledem na opakované excesy neudržitelné. Ministr školství nemá žádné právní nástroje na jeho odvolání.Případem porušování etického kodexu VŠE z jeho strany se zabývají příslušné orgány školy,“ napsal ministr na sociální síti.

Demonstrace proti Ševčíkovi

Kvůli nespokojenosti s Ševčíkovým vystupováním na veřejnosti chtějí odchod nynějšího děkana z funkce někteří studenti a absolventi VŠE. Dnes po poledni pořádají před sídlem VŠE demonstraci, na níž chtějí Ševčíka vyzvat k rezignaci, případně apelovat na akademický senát fakulty, aby děkana odvolal.

Ševčíkovo vystupování na veřejnosti bylo tématem úterního jednání vedení VŠE. Po něm Dvořák oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Zasedání fakultního orgánu se bude podle rektora konat asi nejdříve za týden. Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce rektor využít své pravomoci navrhnout odvolání. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

Ševčík tvrdí, že u sobotního protestu před Národním muzeem, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, jen pomáhal zraněnému. Odmítl také, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici a rektor školy. Dodal, že na žádost rektora už dříve omezil své vystupování na veřejnosti, přestal být ekonomickým expertem hnutí Trikolora a na protivládních demonstracích nevystupuje jako řečník.

