PwC: České ženy za stejnou práci berou o pětinu méně než muži. V managementu jich přibývá

Ženy v Česku vydělávají o 19 procent méně než muži na stejných pozicích. Proti loňsku se rozdíl v odměňování prohloubil o tři procentní body, v pětiletém srovnání zůstává na podobné úrovni. Vyplývá to z analýzy společnosti PwC.

Reklama

Poradenská společnost také upozornila, že v hodnocení rovného postavení žen a mužů na trhu práce, které provedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), skončilo Česko na 24. místě ze 33 sledovaných zemí.

„V České republice v posledním roce výrazně narostl počet žen ve vedoucích pozicích, obsadily již čtvrtinu pozic v představenstvech českých firem. Ale ani tento poměrně vysoký podíl manažerských pozic nevede k tomu, že by se srovnával rozdíl mezi příjmy mužů a žen. České ženy stále vydělávají o pětinu méně než muži na stejných pozicích," uvedla expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

Už jenom 132 let. Pak budou podmínky žen a mužů na trhu práce rovné, ukazuje analýza Politika Pandemie koronaviru zpomalila narovnávání podmínek žen a mužů na českém trhu práce. Mnoho žen také za pandemie z trhu práce odešlo a ne všechny se vrátily zpět. Vyplývá to z analýzy, kterou představila společnost Manpower. Podle zprávy Světového ekonomického fóra je Česko na 76. místě na světě v hodnocení rovnosti mezi ženami a muži. ČTK Přečíst článek

Ze zemí Evropské unie jsou větší platové rozdíly mezi muži a ženami pouze v Estonsku, na podobných úrovních jako Česko jsou Německo nebo Rakousko. Jedinou zemí, kde jsou ženy placeny stejně jako muži, je Lucembursko, do pětiprocentního rozdílu se vejdou ještě Belgie a Řecko.

Analýza také konstatuje, že v Česku jsou málo rozšířené zkrácené úvazky nebo sdílené pracovní pozice. „Přes 92 procent českých žen pracuje na plný úvazek. Firmy zatím velmi málo nabízejí částečné úvazky, které ženám například usnadní návrat po mateřské dovolené. Ve vyspělých evropských zemích přitom na plný úvazek pracují zhruba dvě třetiny žen,” upozornila Linhartová Palánová.

Reklama

Analýza zároveň ukázala, že české ženy mají v mezinárodním srovnání dobrou pozici při shánění práce. Míra nezaměstnanosti v Česku je nejnižší ze zemí Evropské unie a platí to i pro zaměstnávání žen. „Míra nezaměstnanosti žen je čtvrtá nejnižší v zemích OECD, na českém trhu je stále vysoká poptávka po kvalitních zaměstnancích. A ani současné potíže spojené s recesí to nezmění, nezaměstnanost pro české ženy žádný zásadní problém nepředstavuje,” uvedla Linhartová Palánová.

Nezaměstnanost v Česku v únoru i přes recesi stagnovala. Bez práce je 283 tisíc lidí Money AKTUALIZOVÁNO: Nezaměstnanost v Česku v únoru stagnovala, když stejně jako v lednu činila 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Lidí bez práce bylo ke konci února zhruba 282 500, což bylo o 550 méně než před měsícem. Počet volných míst oproti lednu stoupl přibližně o 2000 na téměř 283 100. Loni v únoru byla nezaměstnanost nižší, a to 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy zhruba 263 400 lidí a volných míst bylo 363 900. Míra nezaměstnanosti nadále zůstává nejnižší v celé EU. duk, ČTK Přečíst článek