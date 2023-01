Putin před dvěma lety varoval sám před sebou. Nebrali ho vážně

Je to jak ve třicátých letech před druhou světovou válkou, řekl Putin rok před tím, než zaútočil na Ukrajinu.

Reklama

Světové ekonomické fórum, které se právě odehrává ve švýcarském Davosu, se v řádném termínu konalo naposled před koronavirovou pandemií - během té doby se dělo buď virtuálně, nebo v náhradní době, jako loni v létě. Virtuální konference fóra se v lednu 2021 naposled účastnil ruský prezident Vladimir Putin. Tehdy, rok před invazí na Ukrajině, varoval sám před sebou. Naznačil, že Rusko je málo bráno jako rovnocenný partner.

Prohlásil, že pokud nebude vyřešen problém globálního rozvoje, hrozí světu konflikt „všichni proti všem.” Globální bezpečnost je prý ohrožena kvůli rostoucímu mezinárodnímu napětí. „Existuje zde šance, že budeme čelit skutečnému neúspěchu globálního rozvoje, který je plný boje všech proti všem a pokusů o řešení hrozících kontroverzí hledáním vnitřních a vnějších nepřátel,“ uvedl před dvěma lety Putin v projevu na videokonferenci k účastníkům. „Situace se může vyvíjet nepředvídatelně a nekontrolovatelně. Samozřejmě doufám, že takový vážný globální konflikt je nyní v zásadě nemožný,“ dodal. „Opravdu v to doufám. Znamenalo by to konec naší civilizace.“

Putin přímo varoval před světovou válkou. Situace ve světě je podobná jako ve třicátých letech před druhou světovou válkou. „Rozsah hrozeb je srovnatelný… a nic z tohoto nepodporuje stabilitu a předvídatelnost mezinárodních vztahů,“ poznamenal. Ruský prezident rovněž řekl, že snahy obviňovat z vnitřních problémů jiné země zvyšují riziko jednostranného použití síly. „Využívání obchodních překážek, nelegitimní sankce, omezení finanční, technologické a informační sféry – taková hra bez pravidel kriticky zvyšuje riziko jednostranného použití vojenské síly. V tom je nebezpečí,“ citovala Putina agentura TASS.

Šojgu chce víc vojáků, vynutily si to neúspěchy a ztráty Politika Ruský ministr obrany Sergej Šojgu při návštěvě ruských vojsk válčících na Ukrajině uspořádal poradu se svými náměstky a veliteli o zvětšení početního stavu ozbrojených sil na 1,5 milionu vojáků. Oznámila to ruská média s odvoláním na ministerstvo obrany. Odhaduje se, že Rusko má v současnosti asi milion až 1,15 milionu vojáků. ČTK Přečíst článek

Putinova slova tehdy moc nikdo nebral vážně - projev byl hodnocen jako výstřední, média psala, že „Putin varoval před koncem světa”. Ruský prezident téměř přesně za rok na to vojensky napadl Ukrajinu a globální Západ na Rusko uvalil drtivé sankce.

Reklama

Kvůli sankcím na letošním fóru v Davosu chybějí Rusové i ruské sponzorské peníze. Řeší se především hrozba recese a otázka inflace, ovšem hlavním tématem je kvůli válce právě geopolitika.

Kissinger říká, že Rusko nejde odříznout

Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger nyní v Davosu prohlásil, že „rozumným výsledkem vojenských operací by bylo příměří podél linie invaze”. Tento 99letý veterán americké diplomacie zopakoval, že by Ukrajina měla přijmout ruskou okupaci Krymu. Ukrajina to odmítá. Kissinger dnes zároveň řekl, že Spojené státy by měly Ukrajině dále pomáhat a zesílit vojenskou podporu do doby, než se podaří dosáhnout linie pro příměří. Dal najevo svůj obdiv vůči Zelenskému i hrdinství Ukrajinců. Připomněl, že dříve se kvůli obavám z konfliktu s Ruskem stavěl proti vstupu Ukrajiny do NATO, nyní si ale myslí, že by byl dobrým výsledkem jednání o příměří. Zničení Ruska jako státu by tuto zemi vlastnící jaderné zbraně otevřelo vnitřnímu konfliktu a intervenci zvenčí. Rusko musí podle něj dostat příležitost jednoho dne se znovu připojit k mezinárodnímu systému po jakékoli mírové dohodě na Ukrajině a dialog s touto zemí musí pokračovat.

Kancléř Scholz: Teď už věřím, že se recesi vyhneme Money Zatímco česká ekonomika již v technické recesi podle ekonomů je, té německé se podaří propadu HDP vyhnout. „Je to zejména díky nižší poptávce po energiích způsobené příznivým počasím. Nové zdroje energií zvládají vykrýt propad dodávek z Ruska,“ prozradil německý kancléř Olaf Scholz v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. sta Přečíst článek