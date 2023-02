Adani už není nejbohatší Asiat. Doběhl ho účetní podvod

Indický podnikatel Gautam Adani přišel o titul nejbohatšího člověka v Asii. S odhadovaným majetkem za 83,7 miliardy dolarů (1,8 bilionu korun) jej v žebříčku časopisu Forbes předstihl krajan Mukeš Ambani, zatímco odhadovaná hodnota Adaniho majetku dosahuje 75,1 miliardy dolarů. Adaniho obchodní impérium pociťuje dopady negativní zprávy analytiků, podle nichž je společnost Adani Group zapojena do účetních podvodů. Adani obvinění odmítá.

Reklama

Adani sesadil i šéfa Amazonu Bezose

Šedesátiletý Adani se díky rychlému růstu hodnoty svých firem loni přechodně dostal na druhé místo na světě mezi nejbohatšími lidmi. Hodnota jeho majetku se na čas vyšplhala nad 125 miliard dolarů, čímž se Adani dostal i před zakladatele americké společnosti Amazon Jeffa Bezose. Ještě minulý měsíc byl třetím nejbohatším člověkem světa, zatímco teď je podle Forbesu patnáctý. Ambanimu patří deváté místo v žebříčku nejbohatších lidí světa.

Adanimu zasadila na začátku minulého týdne tvrdou ránu zpráva analytiků americké investiční společnosti Hindenburg Research, po které se hodnota Adaniho firem za dva dny snížila o více než 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Výprodej akcií pokračoval i dnes.

Forbes aktualizuje svůj žebříček nejbohatších lidí světa denně, vychází přitom ale z pohybů cen akcií na burze. Uváděná hodnota majetku je tedy jen hrubým odhadem. Podrobnější a přesnější odhad majetku časopis dělá zpravidla jednou až dvakrát za rok. Podobný on-line žebříček sestavuje také agentura Bloomberg. Ta používá k výpočtu jinou metodiku a podle ní byl Adani k dnešnímu ránu s odhadovaným majetkem za 84,5 miliardy dolarů stále ještě před pětašedesátiletým Ambanim.

Nejbohatší muž Asie za dva dny přišel o bilion korun. Bude se soudit se spekulanty? Money Nejbohatší člověk v Asii, indický podnikatel Gautam Adani, od úterý odráží útok spekulantů a zvažuje soudní bitvu. Kvůli zprávě analytiků americké společnosti Hindenburg Research hodnota Adaniho impéria za dva dny klesla o více než 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), informovala agentura Bloomberg. Analytici tvrdí, že Adaniho obchodní skupina manipuluje s cenami akcií a dopouští se účetních podvodů, , což Adani odmítl. Propad akcií jeho firem ale způsobil, že Adani klesl v žebříčku nejbohatších lidí světa. ČTK Přečíst článek

Zbohatl především na těžbě uhlí

Prudký pokles hodnoty Adaniho majetku znamená pro tohoto podnikatele značné těžkosti. V úterý se mu ale podařilo zajistit si podporu investorů pro nabídku dalších akcií za 2,5 miliardy dolarů pro svou vlajkovou firmu Adani Enterprises. To pozorovatelé považují za vyjádření důvěry, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Gautam Adani nedokončil studia a začal se věnovat podnikání. Spolu s rodinou zbohatl především na těžbě uhlí, které hraje v indickém průmyslu dodnes klíčovou úlohu. Do podnikatelova impéria patří stavební a zemědělské firmy, přenos dat, média, obnovitelné zdroje energie i zbrojařské podniky. Nyní se Adani snaží své podniky stabilizovat a bránit svou pověst.

Přestože Adani obvinění vznesená ve zprávě analytiků odmítá, někteří věřitelé znervózněli. Agentura Bloomberg uvedla, že švýcarská banka Credit Suisse přestala přijímat dluhopisy vydané Adaniho podniky jako zástavu za půjčky poskytované své soukromé klientele.

Miliardář Adani: Ochlazování planety bude jeden z nejvýnosnějších byznysů Leaders Indická ekonomika k roku 2050 dosáhne 30 bilionů dolarů, což je více než desetinásobek oproti dnešku, informuje agentura Bloomberg. Pohánět ji budou jednak rostoucí spotřeba a dále ekonomické a sociální reformy, řekl nejbohatší muž Asie Gautam Adani na konferenci v Bombaji. kuš Přečíst článek

Hindenburg Research patří k firmám, které spekulují na pokles cen akcií. Pokud si při tom ale pomáhají zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to jejich lidé nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení. Hindenburg uvedl, že si za svými tvrzeními ohledně Adaniho firem stojí.

Za zprávu analytiků se postavil například šéf velké investiční společnosti Pershing Square Bill Ackman. Označil ji za vysoce věrohodnou a z analytického hlediska velmi kvalitní. Indické regulační orgány chtějí zprávu využít při kontrole Adaniho firem, vyjasnit vznesená obvinění chtějí po Adanim i další, včetně jeho obchodních partnerů.