Papež František tvrdě kritizuje Trumpa. Jeho politika prý „skončí špatně“

Donald Trump se často staví do role kvazi-náboženského vůdce, souběžně s tím se však dostává do konfliktů s mnoha křesťanskými představiteli a duchovními. Nyní se na stranu kritiků veřejně postavil i papež František. Výtky hlavy katolické církve už nepůjde tak jednoduše smést ze stolu.

Donald Trump při inauguraci prohlásil, že ho „Bůh zachránil“. Prý aby udělal Ameriku opět velkou. Do jeho mesiášského obrázku však nepatří neshody s představiteli křesťanských církví, které nejsou v posledních týdnech ničím ojedinělým.

Hned po inauguraci se dostala do centra pozornosti světových médií episkopální biskupka z Washingtonu Mariann Buddeová, která své výtky při bohoslužbě vpálila přímo Trumpovi a jeho viceprezidentovi J. D. Vancemu do tváře, na což prezident reagoval velmi nevelkorysým způsobem a požadoval omluvu. Nedlouho poté se přidali i američtí katoličtí biskupové.

Nyní jeho obraz „obránce křesťanských hodnot“ dostává další trhliny. V nezvykle přímém duchu se do Trumpovy politiky pustil i papež František, patrně nejvlivnější postava současného křesťanského světa. Ve veřejném dopise adresovaném americkým biskupům hlava katolické církve odsuzuje tvrdý přístup k migrantům. „Co je postaveno na základě síly, a ne na pravdě o rovné důstojnosti každé lidské bytosti, začíná špatně a špatně skončí,“ tvrdí.

Trump se zatím k obsahu dopisu nevyjádřil, jeho člověk přes politiku ochrany hranic Tom Homan však vzkázal, ať si církev hledí svého, že má svých problémů dost. Ke katolické církvi se v USA hlásí asi dvacet procent obyvatelstva, takže výtky z Vatikánu jen tak přejít nepůjde, protože o hlasy katolíků republikáni stojí.

Papež sleduje „velkou krizi“

Papež se před volbami zdržoval silných vyjádření na Trumpovu adresu. Mnohé věřící nepotěšil, když se z otázek na své preference vykrucoval a poukazoval na škraloupy na obou prezidentských kandidátech. Nynější dění ve Spojených státech osmaosmdesátiletý František známý přívětivým pohledem na migranty už označuje za „velkou krizi“.

Papež netvrdí, že by Spojené státy měly otevřít hranice a rezignovat na bezpečnostní procedury, ctí vládu práva, avšak Trumpovu politiku považuje za příliš krutou. „Deportace lidí, kteří v mnoha případech opustili svou zemi z důvodů extrémní chudoby, nejistoty, vykořisťování, pronásledování nebo vážného zhoršení životního prostředí, poškozuje důstojnost mnoha mužů a žen i celých rodin a staví je do stavu zvláštní zranitelnosti a bezbrannosti,“ píše papež.

Zároveň apeluje na Američany, aby Trumpovu toxickému narativu nepodléhali. „Správně formované svědomí nemůže nečinit kritický úsudek a nevyjádřit svůj nesouhlas s jakýmkoli opatřením, které mlčky nebo výslovně ztotožňuje nelegální status některých migrantů s kriminalitou,“ dodává.

Dopis je také odpovědí viceprezidentovi Vanceovi, který se netají katolickou vírou - a také se nedávno pomocí katolické nauky pokoušel tvrdý přístup k migrantům ospravedlňovat. Jak vyplývá z papežova textu, Vanceovy teorie jsou hlavně instrumentalizací a zneužíváním náboženství k politickým účelům, protože křesťan má být otevřený a citlivý vůči všem – není třeba vysvětlovat, že do této škatulky se MAGA ideologie nevejde.

„Příšerný a nespravedlivý způsob“

Vatikán vůči Trumpově administrativě postupuje poměrně tvrdě. Pozastavení programů humanitární organizace USAID před několika dny odsoudil kardinál Michael Czerny, jeden z nejbližších papežových spolupracovníků, který má na starosti právě migrační politiku. Pozastavení je podle kanadského duchovního narozeného v Brně „příšerný způsob správy věcí a už vůbec ne spravedlnosti“.

Papežovo vyjádření je jakýmsi stvrzením, že Trumpova vize křesťanství a katolická víra nejdou příliš dohromady. Leccos šlo vyčíst z nedávných jmenování amerických biskupů, jejichž výběr má na starosti Vatikán.

Na místo biskupa ve Washingtonu DC papež v lednu jmenoval kardinála Roberta McElroye, který Trumpovy politiky v minulosti kritizoval. Do Detroitu před několika dny poslal Edwarda Weisenburgera, hlasitého zastánce imigrantů. Weisenburger rovnou navrhoval, aby katolíci zajišťující ochranu hranic podle Trumpových not nesměli dostávat při bohoslužbách svaté přijímání, což je v katolické církvi závažný trest.

Donald Trump se přitom v konzervativních křesťanských kruzích těší oblibě, zejména mezi konzervativními evangelikály. Body získává za protipotratovou politiku, ačkoli je přímo nezakázal, ale nechal o nich rozhodovat jednotlivé státy namísto federální úrovně. V řadě bodů se však s křesťanstvím rozchází, vedle migrační politiky například v otázce trestu smrti, který Trump podporuje. Mnohým věřícím ale stačí, že je Trump pro-life (i když spíš také jen verbálně) a nad tím dalším rádi přivřou oči.

