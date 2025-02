Trump jmenoval „inkvizitorku“. Je to dvakrát rozvedená blondýna

Trump schválil zákon „chránící křesťanství“. Do nového úřadu jmenoval kontroverzní floridskou kazatelku Paulu Whiteovou.

Americký prezident Donald Trump podepsal nové nařízení zaměřené na odstranění „protikřesťanských předsudků“. Nařídil federální vládě a agenturám přezkoumat politiky a postupy, které podle něj potlačují náboženské aktivity a aktivismus.

Trump, který nařízení oznámil na takzvané Národní modlitební snídani, jmenoval svou novou šéfku justice Pam Bondiovou do čela pracovní skupiny při ministerstvu spravedlnosti, která povede tuto iniciativu. Trump uvedl, že pracovní skupina bude „důsledně stíhat protikřesťanské násilí a vandalismus ve společnosti a udělá vše pro obranu práv křesťanů a věřících po celé zemi“.

Trump uvedl, že také vytvoří nový úřad pro víru v Bílém domě, který povede reverendka Paula Whiteová (na snímku), televizní kazatelka a dlouholetá duchovní poradkyně Trumpa. Její populistický výklad evangelia vyvolává mezi křesťany dlouhodobé kontroverze.

Whiteová je rozdělující postava. S Trumpem se přátelí od začátku tisíciletí. Objevila se také v jeho reality show The Apprentice, pomáhala mu také ve volbách - sháněla podporu mezi dalšími věřícími, vedla bohoslužbu s žehnáním na jeho lednové inauguraci. Vyznává charismaticky zaměřené takzvané letniční evangelikální křesťanství a kontroverzní evangelium prosperity. Stoupenci tohoto hnutí věří, že Boží požehnání se projevuje nejen duchovně, ale i finančně a fyzicky, a že dávání desátků či darů církvi přinese věřícímu bohatství a prosperitu. Ostatní křesťanské církve tento výklad nesdílejí.

Je potřetí vdaná. Spolu s dalšími televizními kazateli byla také vyšetřována Senátním finančním výborem v letech 2007–2011 pro podezření z finančních machinací. Podle zprávy utratila její církev Without Walls 900 tisíc dolarů z daňově osvobozených prostředků na splácení hypotéky na její luxusní plážové sídlo, vyplácela platy členům širší rodiny a financovala soukromé letadlo.