Nový slovenský prezident Pellegrini: Slovensko zůstane na straně míru, ne války

Peter Pellegrini se stal novým slovenským prezidentem. „Děkuji vám všem, co jste mi pomohli v kampani a jste tady nyní se mnou. Děkuji také koaličním partnerům Robertu Ficovi a Andreji Dankovi. Koalice bude fungovat dál. Budeme dál zlepšovat život všech lidí žijících na Slovensku,“ uvedl čerstvě zvolený prezident Peter Pellegrini.

Předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini, který je spojencem premiéra Roberta Fica, v rozhodujícím druhém kole slovenských prezidentských získal 1,4 milionu hlasů a stal se novým slovenským prezidentem.

Podívejte se na atmosféru ve volebních štábech

„Děkuji upřímně a z celého srdce. Děkuji všem, kteří mi pomáhali na této složité cestě. Chci vám poděkovat za to, že jste tu teď se mnou a můžeme společně prožívat tento okamžik,“ zahájil svou vítěznou řeč Peter Pellegrini. „Chci poděkovat všem voličům Slovenské republiky a všem lidem, kteří mi dali 1,4 milionu hlasů. Je to ohromná čest a také zadostiučiněním za to, čím jsem si musel v kampani projít. Jsem z politiky zvyklý na vše zlé, ale nenechal jsem se zlomit. Slibuji, že budu prezidentem všech voličů, nejen těch, kteří dali hlas mně,“ pokračoval vítěz voleb.

A dále jmenovitě poděkoval předsedům koaličních stran Robertu Ficovi a Andreji Dankovi s tím, že jeho strana Hlas bude nadále pevným členem vládní koalice. A také poděkoval Andreji Gašparovičovi, dvojnásobnému slovenskému prezidentovi, který byl vlivným členem Pellegriniho štábu. „Budeme nadále pracovat na tom, abychom zlepšovali život Slovákům i všem národnostním menšinám, které zde žijí,“ uvedl Pellegrini.

Na straně míru

Pellegrini, zjevně přemožen vítěznými emocemi, uznal, že tato řeč nebude patřit k těm nejlepším v jeho politické kariéře. Přesto na závěr řeči prohlásil, že chce nadále bojovat za lepší život na Slovensku. A neopomenul zmínit ani nejkontroverznější motiv kampaně:

„Učiním vše pro to, aby Slovensko zůstalo na straně míru a ne na straně války, ať mě za to kritizuje, kdo chce," zakřičel doslova Pellegrini.

