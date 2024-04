Karel Pučelík: Slovenské prezidentské volby ovládlo strašení válkou

Slovenské prezidentské volby vyhrál vládní kandidát Peter Pellegrini. Diplomata Ivana Korčoka, ze kterého odpůrci udělali „kandidáta války“, porazil s nečekaně velkým náskokem. I když Pellegrini působí umírněněji než Fico, premiérova koalice konsoliduje svou moc.

„Pro nás je volba Ivana Korčoka naprosto samozřejmá,“ shodl v sobotu odpoledne v Trnavě mladý pár, který však už léta žije v Praze. Podobně to prý viděla i jejich rodina a přátelé žijící na Slovensku. Před půlnocí se však ukázalo, že byli v menšině. Občanský kandidát prohrál s vládou podporovaným předsedou Národní rady a předsedou Hlasu-SD Petrem Pellegrinim.

První kolo prezidentských voleb bylo překvapením, protože Ivan Korčok vyhrál s poměrně velkým náskokem nad favorizovaným Pellegrinim. Druhé kolo bylo překvapivé také. Analýzy hovořili o vyrovnaném souboji, kde mělo jít klidně i o tisícovky hlasů. Průzkumy a bookmakeři dokonce mnohdy předpovídali těsné vítězství exministra zahraničí a zkušeného vrcholového diplomata. Tento scénář potvrzoval i povolební model agentury Median SK pro stanici RTVS.

Ze souboje přesto vyšel jako vítěz Pellegrini rozdílem více než šesti procentních bodů. Vysoká volební účast (přišlo přes 61 procent elektorátu) naznačuje, že se mu podařilo přivést k volebním urnám i ty, kteří nepatřili do jeho voličského jádra. Zdá se také, že vládní koalice má ve slovenské společnosti většinovou podporu. Od června, kdy z funkce hlavy státu odejde Zuzana Čaputová, bude koalice kolem Roberta Fica držet všechny klíčové funkce.

Sázka na strach z války

Šedesátiletý Korčok, který měl kromě podpory občanů i dobrozdání opozičních stran, porážku uznal, ale vystoupil s nezvykle kritickým projevem. Pellegrinimu popřál, aby byl prezidentem, jak ho chápe ústava, tedy mimo jiné nezávislým, který neplní zadání nikoho jiného. Nejvíce se však vymezil proti proti vedení kampaně. „Podařilo se jim vytvořit obraz toho, že zavedu Slovensko do války. To vám nezapomenu,“ řekl Korčok.

Čeští pozorovatelé mohli pociťovat déjà vu ze souboje Petra Pavla s Andrejem Babišem. I na Slovensku se totiž vytahovala karta války na Ukrajině. Korčok musel opakovaně čelit dezinformacím, že by jako prezident zatáhl slovenské vojáky do konfliktu s Ruskem, z čehož ho v debatě obvinil i Pellegrini. Nakonec i Čaputová v projevu vysvětlovala, že je to nesmyls, protože slovenský prezident, stejně jako v Česku, takovou pravomocí nedisponuje. I tak vyvolávání strachu evidentně padlo na úrodnou půdu.

Zavádějící nacionalistickou linku razil i třetí z prvního kola Štefan Harabin. Žádného z dvojice kandidátů sice výslovně nepodpořil, ale například pro televizi TV3 hovořil o „zachování suverenity Slovenska, pro to, aby Slovensko nebylo vtáhnuto do války“. Právě chování jeho voličů přitom bylo jednou z důležitých otázek druhého kola.

Prodloužená ruka Fica?

Co to znamená pro Slovensko? Určitě to, že se Zuzanou Čaputovou zmizí prezident, který byl jistou protiváhou vládě premiéra Roberta Fica. Pellegriniho Hlas posloužil po podzimních volbách jako jazýček na vahách, jenž se nakonec přiklonil ke koalici se Ficovým Smerem-SD a nacionalistickou Slovenskou národní stranou. Přestože Pellegrini dlouhodobě patří mezi veřejností nejrespektovanější politiky a v koalici se snažil prezentovat jako jakýsi garant proevropského a prozápadního směřování, nelze příliš čekat, že bude prosazovat výrazně odlišnou politiku než vláda. Ostatně hned po zvolení sliboval, že v něm bude mít vláda spojence.

Fico však zároveň ztratí někoho, proti komu by se mohl vymezovat. Pellegrini je vládním kandidátem, ovšem od šéfa SNS Andreje Danka si vyslechl opravdu nechutné řeči namířené na jeho osobní život. Ani s Ficem nejsou zrovna nejlepší přátelé. Aby ne, osmačtyřicetiletý Pellegrini byl dvacet let výraznou postavou Smeru, dokonce v roce 2018 po protestech po zavraždění novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky vystřídal Fica na postu premiéra. O dva roky později po prohraných volbách Fica vyzval k odchodu, ale rozmíška nakonec skončila založením vlastní strany.

Sečteno a podtrženo, Pellegrini možná působí umírněně a přijatelněji, než většina členů vládní koalice prosazující omezení pomoci Ukrajině (a budoucí prezident to schvaluje). Nicméně to byl on, kdo Ficovi před lety namydlil schody, aby ho později opět přivedl k na výsluní. Nyní je Fico opět u moci a situace na Slovensku se zdá být na delší dobu zabetonovanou. Spíše než novou naději na prozápadní a proevropské směřováni je pravděpodobnější, že naši sousedé budou následovat cestu Orbánova Maďarska.