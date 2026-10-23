Musk obnovil Starlink pro Ukrajinu, tvrdí Trump. Kyjev plný návrat nepotvrzuje
Elon Musk podle amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink, která je důležitá pro komunikaci armády i provoz dronů. Ukrajinská strana ale tvrdí, že připojení stále nefunguje naplno. Podle listu The Wall Street Journal se situace zlepšila krátce poté, co Trump Muskovi kvůli omezení služby telefonoval.
Elon Musk podle amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink, která je důležitá pro komunikaci armády i provoz dronů. Ukrajinská strana ale tvrdí, že připojení stále nefunguje naplno. Podle listu The Wall Street Journal se situace zlepšila krátce poté, co Trump Muskovi kvůli omezení služby telefonoval.
Šéf společnosti SpaceX Elon Musk podle Donalda Trumpa obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink. Americký prezident ale odmítl říct, zda s Muskem kvůli tomu osobně hovořil. „Nechci to komentovat, jestli jsem volal já, nebo někdo jiný, na tom podle mě nezáleží. Rozhodující je, že to znovu spustil,“ uvedl Trump. Kyjev si v posledních dnech stěžoval na omezení rychlosti připojení k systému, na němž je ukrajinská armáda závislá při komunikaci na bojišti i provozu dronů.
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Podle WSJ Trump Muskovi volal
List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké a ukrajinské činitele napsal, že Trump ve středu Muskovi telefonoval a požádal ho, aby omezení Starlinku pro Ukrajinu zrušil. Krátce po hovoru se podle deníku fungování služby zlepšilo. Někteří ukrajinští představitelé ale uvedli, že připojení stále nebylo plně obnoveno, pouze se zvýšila jeho rychlost. Stejně se ve čtvrtek vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož plná rychlost Starlinku dosud obnovena nebyla. Doufá, že o problému bude v příštích dnech mluvit s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
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Kdo Starlink omezil, zůstává nejasné
Spor pokračuje také o to, kdo za omezením služby stál. Musk původně naznačoval, že rozhodnutí bylo na americké vládě a nakonec na Trumpovi. Washington to odmítl. Trump už dříve popřel, že by zpomalení nařídil, a Rubio ve středu uvedl, že o přístupu Ukrajiny ke Starlinku rozhodují SpaceX a Musk, nikoli Bílý dům. Také ministr obrany Pete Hegseth ujistil, že Pentagon žádný podobný pokyn nevydal. K rychlému obnovení plného přístupu vyzvala SpaceX rovněž Evropská komise.
Spor o Starlink přichází v době výrazného zhoršení vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem. Trump oznámil dohodu o nákupu ruské nafty a prominul Moskvě nové sankce. Opakovaně také vyzval Ukrajinu, aby přestala útočit na ruské rafinerie, a Ukrajincům vzkázal, aby si zvolili nového prezidenta.
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