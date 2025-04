Chcete být úspěšní v turistickém ruchu? Zaměřte se na ženy. Cestování se stává jejich doménou

O budoucnosti turistického byznysu rozhodují ženy, přičemž jejich vliv stále roste. Více cestují, vybírají destinace a častěji než muži se nebojí vyrazit na výlet na vlastní pěst. Přesto odvětví v mnohém stále neodpovídá jejich představám a často o něm rozhodují muži. Odvětví by se na tuto situaci mělo adaptovat, i pro vlastní dobro.

Ženy mají v cestování hlavní slovo. Podle nejnovějšího průzkumu Skift Research stojí za 82 procenty všech rozhodnutí o cestování, ať už jde o výběr destinace, objednávání ubytování nebo plánování aktivit na dovolené. Není přitom rozdíl, jestli cestují s partnerem, s rodinou či jinou skupinou nebo samy. V drtivé většině jsou „vedoucími zájezdů“. Mimo jiné roste i obliba zájezdů určených jen pro ženy.

Ženy také cestují více než muži. Podle statistik procento cestujících žen od roku 2020 setrvale roste. Největší nárůst je ve skupině cestovatelek, které zvládnou dva výlety za první čtvrtletí. Mají i jiné návyky, co se výběru a plánování týče. Zatímco třetina mužů je zvyklá bookovat ubytování jen týden či jen pár dní před odjezdem, ženy plánují déle klidně i měsíc nebo i více dopředu.

Průzkum rovněž hovoří o preferencích ženských cestovatelek - „od rostoucího zájmu o wellness pobyty až po luxusní pobyty a udržitelný cestovní ruch“, což by mohl být užitečný zdroj pro hotely, cestovní kanceláře a provozovatele služeb v turistickém ruchu. Čísla hovoří jasně – chcete-li být úspěšní, zaměřte se na ženskou klientelu.

Nepotřebují parťáka

Specifickým fenoménem, který zažívá vzestup, je ženské sólo cestování. „Sólo cestování žen není novým stylem cestování; v posledním desetiletí se pomalu rozšiřuje a stává se mainstreamem,“ uvádí portál solofemaletravelers.club, který se věnuje propagaci tohoto typu cest. Obliba samostatných výletů mezi ženami rostla, v roce 2020 s příchodem covidu jejich počty pochopitelně výrazně klesly, ale dnes už jsou čísla vysoko nad stavem před pandemií.

Mladší cestovatelky do 24 let raději vyrazí na cestu s rodinou nebo s partnerem. Ochota vyrazit sólo na vlastní pěst roste s věkem, přičemž ve statistikách procento výrazně narůstá ve věkových skupinách nad 55 let. Důležité však je dodat, že se nejedná o životní styl drobné skupinky spotřebitelů, většina sólo cestovatelek mimo to běžně vyráží na dovolené a výlety s rodinou nebo přáteli.

Samostatné cestovatelky mají také jiné preference. Při rozhodování hraje hlavní roli bezpečnost. Často s sebou vozí pepřák či nějaký prostředek pro obranu – Američanky na vnitrostátních výletech prý pistoli. Mimoto ženy vyhledávají více nezávislé a zážitkové aktivity, chtějí poznávat místní kulturu a lokální kuchyni, naopak navzdory zažitým předsudkům pro ně není na cestách důležité nakupování.

Kam sólo cestovatelky vyrážejí nejčastěji? Z evropských destinací vítězí například Španělsko, Londýn a Velká Británie nebo Skandinávie, ze vzdálenějších míst třeba Thajsko nebo Singapur. První místo si však drží Japonsko. „Japonsko bylo zdaleka nejjednodušší zemí, kterou jsem kdy sama procestovala,“ popisuje pro BBC odbornice na cestování ze společnosti Altezza Travel Georgia Fowkesová. „Když jsem přijela do Tokia, cítila jsem zvláštní, ale úžasnou směs vzrušení a naprosté lehkosti. Ať už jsem byla v rušném chaosu Šindžuku nebo v tichých zákoutích Kjóta, ulice byly neuvěřitelně bezpečné, a to i v noci,“ dodává.

Ženy spotřebitelky, muži manažeři

Přesto však i sólo cestující ženy čelí překážkám. „Mám pocit, že si vždycky vymýšlím výmluvy typu ‚jsem tu na návštěvě nebo mám schůzku s kamarádkou‘, místo abych přiznala, že toto místo prozkoumávám sama, a to i kvůli obavám o bezpečnost při cestování jako sólo žena,“ cituje jednu z nich zmíněný portál.

Obor však zcela neodpovídá ženským představám sám o sobě. Když se to shrne, ženy více cestují, dělají více spotřebitelských rozhodnutí a dokonce i představují většinu zaměstnanců pracujících v turistickém ruchu. Strategická rozhodnutí dělají muži, kteří stále převažují i ve vedení firem. To pochopitelně vede k tomu, že se nabídka v mnohém míjí s poptávkou. Firmy by se ideálně měly na tuto situaci adaptovat. K pochopení této logiky nemusí být člověk rovnou feminista.

„Investujte do cestujících žen způsobem, který odpovídá statistikám o tom, kolik cestujících a osob s rozhodovací pravomocí v oblasti cestování je žen. Vynaložte větší úsilí na propagaci podniků vlastněných a řízených ženami a zaměstnejte více žen ve svých vlastních společnostech,“ doporučuje solofemaletravelers.club