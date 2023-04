Koupě Twitteru byla bolestivá, ale správná. Musk si nechal 1500 zaměstnanců z původních osmi tisíc

Twitter má nyní podle Elona Muska 1500 zaměstnanců. Když firmu loni koupil, měla jich téměř osm tisíc. Musk v obsáhlém rozhovoru pro BBC také uvedl, že ke stejnojmenné sociální síti se vrátila většina inzerentů, a je tak teď na nule pokud jde o příjmy a výdajů.

Reklama

Na otázku, jestli je těžké vyhodit tolik lidí, Musk řekl, že to „není vůbec legrace” a někdy to může být „bolestivé”. Také poznamenal, že všechny zaměstnance nepropouštěl sám. „Není možné mluvit s tolika lidmi tváří v tvář,” řekl Musk.

X, tweetnul Musk a společnost Twitter přestala samostatně existovat Zprávy z firem Elon Musk píše novou kapitolu společnosti Twitter, která se sloučila s nově vytvořenou firmou X Corp.. ČTK Přečíst článek

V obsáhlém rozhovoru pro BBC dále uvedl, že Twitter má nyní nejvíce uživatelů, co kdy měl. Pokud by mu za firmu někdo nabídl 44 miliard dolarů, což je stejná částka, za kterou ji koupil, tak by ji prý prodal jen v případě, že by kupující byl „tak oddán říkat pravdu”, jako je on.

Elon Musk se opět míchá do politiky. Po Putinovi chce jednat s Číňany Leaders Zakladatel automobilky Tesla a majitel sociální sítě Twitter jede na návštěvu Číny. Děje se tak v situaci, kdy jsou čínsko-americké vztahy na bodě mrazu. Média spekulují, že bude v Šanghaji jednat s místními politiky kvůli tamní továrně Tesly. To všechno tajně. Stanislav Šulc Přečíst článek

Na dotaz, zda nelituje koupě Twitteru, odvětil, že „nešlo o večírek” a „míra bolesti byla extrémně vysoká”. Posledních několik měsíců podle něj bylo skutečně dost stresujících, ale koupě firmy byla správná. Samozřejmě by se našlo mnoho chyb, míní. „Ale konec dobrý, všechno dobré, cítím, že jdeme dobrým směrem.”

Muskovo působení v Twitteru seřízlo hodnotu firmy o polovic Leaders Elon Musk převzal Twitter loni na podzim, když za sociální síť po soudních tahanicích nakonec zaplatil 44 miliard dolarů a stáhl veškeré akcie z burzy. Od té chvíle se však hodnota Twitteru prudce propadá. ČTK Přečíst článek

Elon Musk nedává rozhovory zase tak často, nicméně s BBC - a uživateli Twitteru - mluvil v úterý přímo v centrále společnosti v San Francisku. Musk připustil, že má zvláštní vztah s médii a popsal ho jako „láska-nenávist, možná spíše nenávist“. „Média mě v USA a Velké Británii dokážou pravidelně naštvat,“ řekl.

V rozhovoru došlo i na téma umělé inteligence. Musk zopakoval, že AI může představovat jisté riziko. AI funguje už dlouho, ale podle Muska potřebovala „snadné rozhraní“, které jí poskytl až ChatGPT. „Měl by existovat regulační orgán, který by zajistil, že AI nepředstavuje nebezpečí pro veřejnost.”

Minulý měsíc patřil šéf Twitteru mezi klíčové postavy v oblasti umělé inteligence, kteří vyzvali k pozastavení výcviku výkonných systémů umělé inteligence kvůli obavám z ohrožení lidstva.