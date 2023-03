Nejslabší, máte padáka. Jak se zaměstnanec Twitteru přímo od Muska dozvěděl o vyhazovu

Personální oddělení americké internetové společnosti Twitter nedokázalo svému zaměstnanci jednoznačně odpovědět na otázku, zda přišel o práci, nebo ne. Pracovník oddělení produktového designu Halli Thorleifsson se proto s dotazem přímo na Twitteru obrátil na majitele firmy Elona Muska.

„Vedoucí vašeho personálního oddělení nedokáže potvrdit, zda jsem zaměstnaný, nebo ne,” napsal Thorleifsson v tweetu Muskovi. „Jakou děláte práci?” zeptal se ho následně Musk. Jejich komunikaci, která připomínala pracovní pohovor v přímém přenosu, s úžasem sledovali další uživatelé twitteru.

Thorleifsson stanici BBC řekl, že ani po devíti dnech, kdy neměl přístup k pracovnímu účtu, pořád nevěděl, zda v Twitteru ještě pracuje. Po sérii následných otázek a odpovědí s Muskem Thorleifsson uvedl, že obdržel e-mail s potvrzením, že byl propuštěn. Uživatelé twitteru si výměnu tweetů mezi Muskem a Thorleifssonem čile sdíleli.

Pětačtyřicetiletý Thorleifsson byl ve firmě manažerem v oddělení produktového designu. Nejasnosti kolem jeho práce označil za zvláštní a mimořádně stresující.

Nic nedělal, reagoval Musk

„Skutečnost je taková, že tento člověk (který je i bez toho už bohatý) nevykonával žádnou skutečnou práci. Jako výmluvu uváděl, že má postižení, které mu brání psát na klávesnici, a současně tweetoval,” napsal Musk. „Nemůžu říct, že bych si toho vážil,” dodal.

Thorleifsson je původem podnikatel z Islandu. V roce 2014 v Reykjavíku založil firmu na kreativní design Ueno, kterou začátkem roku 2021 prodal právě společnosti Twitter. V rámci akvizice se stal zaměstnancem Twitteru na plný úvazek.

„Pro prodej jsem se rozhodl z několika důvodů, ale jedním z nich je, že mám svalovou dystrofii a mé tělo pomalu, ale jistě selhává,” řekl. „Mám před sebou ještě několik dobrých pracovních let, takže to byl způsob, jak s podnikáním skončit a připravit sebe a svou rodinu na roky, kdy už nebudu moci tolik pracovat.”

Musk firmu Twitter koupil na podzim loňského roku. Ještě v říjnu měl podnik zhruba 7500 zaměstnanců, po snižování nákladů a interních změnách pod Muskovým vedením jich nyní má odhadem asi 2000. Ještě v lednu Musk uváděl, že Twitter zaměstnává zhruba 2300 lidí.