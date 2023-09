Byznys ani v krizi na udržitelnost nerezignoval, shodli se zástupci podnikové sféry

Konference ESG Leadership potvrdila, že se udržitelné strategie na poli byznysu aplikují zodpovědněji a rychleji. Shodli se na tom přední zástupci velkých českých i nadnárodních korporací.

Kongresové centrum České národní banky minulý týden hostilo účastníky konference ESG Leadership. Té se se zúčastnily více než dvě stovky odborníků na udržitelnost. Inspirovali se zkušenostmi zástupců nejvyššího vedení společností jako ČEZ, Mattoni 1873, Tchibo či Tesco a také se zapojili do debat v rámci panelových diskusí a Mastermind kulatých stolů.

Konference, které je server Newstream mediální partnem, představila firemní lídry a experty na udržitelnost a dala jim možnost diskutovat o budoucnosti udržitelnosti nebo o řešení aktuálních krizí.

Na pódiu se vystřídali představitelé vedení českých i nadnárodních firem a hovořili o vizích udržitelnosti a také zkušenosti se slepými uličkami. Nejvíce zájmu si vysloužil Alessandro Pasquale, majitel a prezident Mattoni 1873, který hovořil o tom, jak Mattoni jako rodinná firma funguje na principech dlouhodobé udržitelnosti a jak je ESG klíčovou součástí celého fungování firmy.

Na otázku Sandry Feltham, prezidentky Business Leaders Fora, zda je ESG v krizi odpověděl Jan Růžička, člen výboru BLF a ředitel vnějších vztahů PPF Group: „Já si nemyslím, že je ESG v problémech. Udělali jsme dva, tři kroky dopředu. Je normální, že poté následuje krok dozadu. A pak se jde se dál. To se už v tuto chvíli děje,“ vysvětlil ve svém příspěvku.

Dále se na konferenci řešila témata interní komunikace udržitelnosti, vzdělávání zaměstnanců v udržitelnosti nebo například problematika udržitelných produktů. Účastníci společně hledali odpovědi na otázky, které trápí mnoho firem a vzájemně si předali tipy, jak je zodpovědět.

Na záznamy vystoupení z letošního i minulých ročníků konference se můžete podívat na webových stránkách esgleaders.cz.

Češi chtějí odpovědné vedení

V rámci konference se každý rok představují výsledky průzkumu agentury Ipsos Úspěšný lídr a ESG. Také letos se pořadatel konference, Business Leaders Forum, ptal zaměstnanců na to, jak je pro ně odpovědnost a udržitelnost jejich zaměstnavatele důležitá.

Pro 82 procent zaměstnanců je klíčové, aby firma měla dlouhodobou ESG strategii. Její cíle by měly být dle 86 procent zaměstnanců realistické, vyvarovat by se firmy měly příliš velkým ESG cílům, které nemají šanci naplnit. 81 procent zaměstnanců chce být pravidelně informováno o tom, co firma v oblasti udržitelnosti realizuje. Na druhou stranu jen 38 procent obyvatel má možnost spolurozhodovat ohledně konkrétních ESG krocích ve firmě. Dle průzkumu by 45 procent zaměstnanců bylo ochotno vzdát se malé části mzdy ve prospěch investic do ESG.

Czech Sustainability Leader Award

Jednou z novinek letošního ročníku bylo odstartování nominací na ocenění Czech Sustainability Leader Award. Tato cena má ukázat firemní lídry, kteří jsou inspirací pro své kolegy i zaměstnance a kteří posouvají téma firemní udržitelnosti nad rámec legislativních povinností. Nominovat takového lídra může kdokoli, stačí vyplnit krátký formulář. Nominace BLF přijímá do konce roku a samotné hlasování veřejnosti o vítězi bude probíhat na stejné stránce od ledna do března 2024. Vítěz bude vyhlášen na 7. ročníku konference v září 2024.

Udržitelná konference

Snahou pořadatelů je jít každoročně účastníkům i veřejnosti příkladem v udržitelném přístupu. Letos pro to udělali zase něco navíc: „Začínáme sledovat uhlíkovou stopu konference a přiznáváme tím, že každá, byť sebe bohulibější aktivita, nějakou stopu zanechá. Není našim cílem si teď vykoupit svědomí například takzvaným offsetováním, ale dává nám smysl odrazit se od letošního čísla a pracovat na tom, aby stopa, kterou konference zanechává, byla příští rok zase menší. Snažíme se redukovat odpady, nepoužíváme jednorázové obaly, podáváme zcela vegetariánské občerstvení, lokace je dobře dostupná MHD. Na druhou stranu ale víme, že chceme účastníkům nabídnout setkání se zajímavými zahraničními spíkry a cestování je velký ‚znečišťovatel'. Podle nás to ale dává smysl a věříme, že jejich know-how je pro účastníky nenahraditelné,“ říká Michaela Stachová, ředitelka Business Leaders Fora.

