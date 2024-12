Bára Nesvadbová: I v Česku pomalu vítězí lidskost nad mamonem

Moderátorka Eva Čerešňáková v oblíbeném pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Ke konci roku vám přinášíme výběr z nejzajímavějších rozhovorů. Tentokrát se spisovatelku Bárou Nesvadbovou. Hovořily o fondu Be Charity, který pomáhá lidem s handicapem, a který Bára založila. „Do dnešního dne se nám již podařilo zaměstnat 196 lidí s handicapem,” říká spisovatelka s tím, že fond se věnuje dospělým i dětem.

Je stále v jednom kole. Čas jí kromě aktivit spojených s pomocí dětem a psaním zabírá i starost o dům u Prahy a péče o několik koček. Ve studiu se však chová naprosto uvolněně a okamžitě začíná hovořit o hlavním tématu, tedy své nadaci, která ročně vybere na různé projekty miliony korun.

Spolupráce neziskového sektoru a byznysu se v poslední době dle Báry Nesvadbové zlepšil. Bára připomíná, že se společnost generačně obměňuje a vnímání pomoci druhým je intenzivnější než dříve. „Také jsme se v tomto směru poučili od vyspělého světa, kde je taková spolupráce naprosto běžná,“ říká druhá ze zakladatelek. „Dá se říct, že lidskost již i v České republice postupně vítězínad honem za mamonem, ale zatím pomalu,“ shrnuje situaci spolupráce s byznysem.

Bára Nesvadbová v pořadu Eva VIP Talks Evy Čerešňákové Newstream

To je znát i v její práci. „Rodinám, které pečují o handicapované dítě, se snažíme pomáhat, například s rehabilitacemi. Máme případy, kdy se dříve nemohoucí dítě, které jen leželo, naučí díky rehabilitaci pohybovat a dokonce začne úspěšně chodit do školy,” popisuje chvíle, kdy zažívá největší štěstí.

Její fond rozděluje veškeré peníze vybrané od dárců do pomoci a nákupů sofistikovaných lékařských přístrojů. Lidé ve fondu i okolo něj vidí smysl své práce, a když mohou, tak dle spisovatelky rádi pomohou.

Miliony pro potřebné

Nadační fond Be Charity založila Bára Nesvadbová spolu s Pavlínou Saudkovou v létě 2015. Od té chvíle Be Charity vybral a rozdělil padesát milionů korun. Pro srovnání, v roce 2015 se zakladatelkám podařilo vybrat 737 tisíc korun a v roce 2022 to již bylo více než 11 milionů. Před založením fondu již zakladatelky organizovaly pravidelný charitativní bazar oblečení darovaného známými osobnostmi, přáteli a firmami nakloněnými filantropii.

Charita Báře zabírá spoustu času, ale jak sama říká je především spisovatelkou a psaní miluje. Její Bestiář nebo Pohádkář posloužily jako předlohy k filmovému zpracování.

Jaké má další plány?

Kdo jí v domě dělá společnost?

Kdy se jí nejlépe píše?

O kolik domácích zvířat pečuje?

Dozvíte se v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

