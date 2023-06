Kdo se postará o majetek vdov po českých boháčích? Hlásí se Havel

Nejbohatším člověkem v Česku je nyní Renáta Kellnerová. Zdědila majetek po svém manželovi, Petru Kellnerovi. Celá situace by mohla vypadat jako důsledek jednotlivé nešťastné události, pádu vrtulníku v aljašských horách. Jenže z pohledu statistiky a analýz jde o nový a zákonitý děj. Manželkám či dcerám českých boháčů budou v příštích letech či desítkách let do rukou padat miliardové či stamilionové majetky, které během posledních třiceti let vytvořili jejich manželé či otcové.

Matadoři české ekonomiky, bez ohledu na obor podnikání, se dotýkají svého zenitu. Vytvořili velká průmyslová či finanční impéria, ale přichází stáří. A potom i smrt.

Co bude s majetky českých boháčů, až oni nebudou? Největší český právní dům, který patří Jaroslavu Havlovi, si na toto téma nechal vypracovat analýzu. Z ní vyplývá, že o miliardové majetky se bude muset někdo starat. A tím někým by podle Havlových představ měla být právě jeho mocná právní kancelář.

„V následujících dvaceti letech se majetek přesune ke správcům,“ tvrdí Havel. On sám by byl rád jedním z těch hlavních. Už nyní má jeho právní kancelář na správu majetku rodinných firem vytvořenou strukturu, která zahrnuje celý řetězec přes právní vypořádání majetku až po jeho správu či investice.

Role se otáčejí

Podle průzkumu, který si Havel nechal vypracovat, se dvanáct procent žen, kterým se dostal do rukou majetek rodinné firmy, nikterak nestará o investice tohoto majetku. Tam vidí pro svou právní firmu velký prostor. Faktem ovšem je, že Havel již nyní obhospodařuje majetek víc než poloviny nejbohatších Čechů. Nicméně s dědictvím po zakladatelích se otevírá nový, velký prostor.

Podle studie Boston Consulting Group roste v posledních letech majetek žen celosvětově o pět bilionů dolarů. V roce 2020 ženy kontrolovaly 33 procent celkově investovaného majetku.

Drolení majetku

Co říkají data, která si Havel nechal vypracovat od výzkumné agentury IPSOS a poradenské společnosti RSM? Tak například, že v současnosti drží mezi nejbohatšími Čechy šedesát devět procent majetku muži. Mohlo by to být ještě větší číslo, vlastně sto procent. Ale po tragické smrti Petra Kellnera drží jednatřicet procent majetku nejbohatší desítky Renáta Kellnerová. Průzkum dále tvrdí, že transfer majetku dle dědického řízení, čili pokud to majitel neurčí jinak, bude znamenat, že se v rukou žen v blízké době ocitne 68 procent bohatství desítky nejbohatších.

Rozdíl proti minulosti, kdy grunt dědil nejstarší syn, je v tom, že nyní již majetek bohaté rodinné firmy nepřechází na nejstaršího potomka. Bohatí Češi ho rozdělují mezi všechny členy rodiny. „Dochází k diverzifikaci majetku. Dnes majetné rodiny rozdělují demokraticky majetek mezi své členy,“ říká Havel.

Podle partnera právní firmy Havel & Partners Davida Neveselého půjde sedmdesát procent majetku movitých rodin za ženami. Dalším poznatkem z průzkumu je, že v pětatřiceti procentech domácností bohatých lidí rozhodují o majetku společně muži i ženy. Takže konec představ, že o majetku rozhodují muži. To už je starý, přežitý narativ. Jakub Malý, výkonný šéf IPSOS, který pro Havla průzkum prováděl, říká, že v Česku je generační změna vlastnictví nové téma. Na rozdíl od západních zemí, kde je s ním mnohem delší zkušenost. V české společnosti se nyní podle něj smývají dřívější předsudky, že na penězích sedí muž, a žena do toho nemá co mluvit. S budoucími lety to bude právě naopak.

Mezi pohlavími je ale patrný rozdíl v přístupu k investicím. „S věkem se bohatí muži při investování stávají konzervativními, zatímco ženy se s věkem pouštějí do odvážnějších investičních strategií,“ uvádí David Neveselý. Do vysvětlování trendu se nechce pouštět. Mezi řádky lze číst, že za tím je fakt, že muži chtějí zabezpečit rodinu. U žen ve vyšším věku tuto potřebu průzkumy neidentifikují.

V přístupu k investování vyplývá z průzkumů ještě jeden poznatek. Muži se nebojí většího rizika, zatímco ženy se vlastně obávají vůbec samotného investování. „Ženy mají při rozhodování o investicích 2,5krát větší obavu z investování,“ uvádí Monika Marečková, šéfka výzkumné a poradenské společnosti RSM.

