Ještě v létě přišel o stovky miliard. Teď je Musk znovu bilionářem
Elon Musk je znovu bilionářem. Hodnota majetku nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg vystoupala na 1,04 bilionu dolarů, tedy zhruba 22,6 bilionu korun. Jen během pondělního obchodování zbohatl o 65 miliard dolarů díky růstu hodnoty svých podílů ve SpaceX a Tesle.
Majetek Elona Muska na začátku týdne znovu překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Denně aktualizovaný žebříček agentury Bloomberg nyní jeho jmění odhaduje na 1,04 bilionu dolarů, tedy přibližně 22,6 bilionu korun. Musk si tak znovu upevnil pozici nejbohatšího člověka světa.
Jen během pondělního obchodování se hodnota jeho majetku zvýšila o 65 miliard dolarů. Za růstem stály především jeho podíly ve vesmírné společnosti SpaceX a automobilce Tesla. Akcie SpaceX od začátku října posílily o 13 procent, zatímco Tesla si připsala 6,7 procenta.
Boom umělé inteligence dál přelévá obrovské peníze k technologickým miliardářům. Zhruba stovka nejbohatších lidí z technologického sektoru si od začátku roku polepšila o rekordních 18,4 bilionu korun. Tahounem jsou především americké technologické akcie.
Miliardáři letos chudnou. Daří se hlavně hochům ze Silicon Valley
Trhy
Boom umělé inteligence dál přelévá obrovské peníze k technologickým miliardářům. Zhruba stovka nejbohatších lidí z technologického sektoru si od začátku roku polepšila o rekordních 18,4 bilionu korun. Tahounem jsou především americké technologické akcie.
Po obřím propadu přišel rychlý návrat
Ještě koncem července přitom Muskovo jmění vypadalo podstatně hůře. Jeho hodnota tehdy proti předchozímu maximu klesla o více než 600 miliard dolarů. Samotný propad byl větší než čisté jmění kteréhokoli člověka, který se kdy objevil v žebříčku 500 nejbohatších lidí světa agentury Bloomberg, s výjimkou samotného Muska.
Nynější obrat souvisí s obnoveným optimismem kolem obou jeho klíčových firem. Analytici Morgan Stanley v pondělí označili SpaceX za jeden z nejlevnějších způsobů, jak získat expozici vůči perspektivnímu sektoru vesmíru a umělé inteligence. Podle Bloombergu to pomohlo znovu probudit zájem investorů. Akcie SpaceX jsou nyní o 58 procent výše než při srpnovém minimu.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
SpaceX se po vstupu na burzu stále hledá
SpaceX vstoupila na burzu 12. června prostřednictvím rekordní primární nabídky akcií. IPO firmě vyneslo 85,7 miliardy dolarů a její tržní hodnota se krátce dostala nad hranici dvou bilionů dolarů, tedy přibližně 43,4 bilionu korun. Od té doby však ocenění společnosti výrazně kleslo.
Firma před vstupem na burzu uvedla, že za rok 2025 vykázala ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Její ztrátová divize zaměřená na umělou inteligenci zároveň vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice. Na začátku letošního roku se SpaceX spojila s Muskovým startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem tržeb SpaceX byla v minulém roce satelitní služba Starlink.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.