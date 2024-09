Generál Karel Řehka: Dvě procenta HDP budou na obranu málo

S vzrůstajícími počty výzev a požadavků je zřejmé, že v budoucnu nebude stačit vynakládat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Při zahájení zasedání Vojenského výboru Severoatlantické aliance NATO v Praze to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Na armádních výdajích ve výši dvou procent HDP ročně se dohodly státy NATO v roce 2014. Česko je letos vydá poprvé. Končící generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v červenci prohlásil, že tuto hranici překoná nejméně 23 zemí. Aliance má 32 členů.

Řehka v projevu dále řekl, že spojenci musí poskytnout Ukrajině veškerou potřebnou pomoc, ať už se to týká výcviku, nebo dodávek zbraní a dalšího vojenského materiálu. "Podporou Ukrajiny zároveň posilujeme naši jednotu a bráníme se ruské hrozbě," řekl. Pro Ukrajinu je to válka o přežití, zároveň je to ale také boj za principy demokracie, suverenity a územní celistvosti, míní šéf armády.

Ruská taktika

Rusko podle něj není aktivní jen na tradičním bojišti, ale využívá také hybridní taktiku, kybernetické útoky a dezinformační kampaně ve snaze rozsévat strach a podkopat jednotu společností. Podle Řehky je proto nutné propojit konvenční vojenské schopnosti s kybernetickou obranou a civilně-vojenskou spoluprací.

Mezinárodní terorismus zůstává významnou hrozbou pro alianci i pro širší bezpečnostní prostředí, řekl náčelník generálního štábu. Vyžaduje to podle něj kolektivní, dalekosáhlý a proaktivní přístup spojenců.

Komplexní hrozba

Červencový summit NATO ve Washingtonu podle Řehky ukázal jasnou cestu pro alianci, která se potýká s výrazně se vyvíjející bezpečnostní krajinou. "Hrozby, kterým čelíme, se stávají komplexnějšími," řekl.

Obranné plány se podle něj v principu vytváří, aby se zabránilo vojenským konfliktům. "Dlouhodobý mír nemůže být dosažen ústupky," prohlásil. Za zásadní považuje držet se strategie odstrašení. Každému protivníkovi musí být zřejmé, že NATO je připraveno případně bránit každý kousek svého území rozhodně a bez zaváhání, doplnil Řehka.

