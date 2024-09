Nové stíhačky F-35 do Rumuska. USA jich prodají třicet dva

Spojené státy schválily prodej 32 bitevníků s technologií stealth pro obtížnou zjistitelnost F-35A Rumunsku za 163 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí USA.

Kontrakt, který ještě musí schválit Kongres, zahrnuje prodej stíhaček a motorů od společnosti Lockheed Martin. "Tento zamýšlený prodej podpoří cíle zahraniční politiky a národní bezpečnost Spojených států tím, že posílí bezpečnost spojence v NATO, který je důležitou silou pro politickou a ekonomickou bezpečnost v Evropě," uvádí komuniké amerického ministerstva zahraničí.

Oznámení o kontraktu přichází v době, kdy ukrajinští piloti tento týden začali trénovat na letounech F-16 ve speciálním centru v Rumunsku. Kyjev chce urychlit použití těchto amerických stíhaček k odražení ruských úderů.

Rumunsko zaujímá strategickou pozici brány na Ukrajinu a do Černého moře a chce se stát mezinárodním uzlem pro výcvik na strojích F-16, poznamenala AFP.

Také česká vláda loni v září schválila nákup 24 letounů F-35 za 150 miliard korun.