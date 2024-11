Expert: Situace na ukrajinské frontě se s příchodem Severokorejců může vyhrotit. A přesně to Putin chce

Ofenziva Rusů na Ukrajině v posledních dnech nepřinesla podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše zásadní změnu ve vývoji konfliktu. Situace se ale může vyhrotit v souvislosti s nasazením severokorejských mechanizovaných jednotek.

Reklama

V uplynulých dnech ruské síly útočily v Luhaňské oblasti, a to na ose Kupjansk – Siversk, a dále pak i na ose Bachmut – Toreck v oblasti Doněcka a v přilehlé oblasti západního Záporoží. „Ovšem ofenzivní činnost ruských jednotek nepřinesla zásadní změnu ve vývoji konfliktu, i když došlo k určitému posunu frontové linie směrem do ukrajinského vnitrozemí,“ uvedl Petráš.

Informace o pádu Avdijivky a Vuhledaru a postupu ruských jednotek k Pokrovsku podle něj dokládají, že ruská strana i nadále drží strategickou iniciativu a postupně ovládá většinovou část Donbasu. Celkový vývoj situace však nemusí znamenat, že se v horizontu třeba několika dnů ukrajinská fronta zhroutí. „To ovšem neznamená, že k něčemu takovému nemůže dojít v průběhu dalších několika týdnů, pokud bude i nadále přetrvávat problém spojený se zásobováním, a především pak s pravidelnou rotací vojáků a doplňováním početního stavu jednotek,“ uvedl odborník.

Severokorejci poslali Putinovi výzbroj za 5,5 miliardy dolarů Money Severní Korea dodala Rusku v rámci podpory jeho invaze na Ukrajinu výzbroj až za 5,5 miliardy dolarů (129 miliard korun). Další stovky milionů by KLDR mohla získat z Moskvy výměnou za vyslání severokorejských vojáků na Ukrajinu, uvedla ve své studii německá Nadace Friedricha Neumanna. ČTK Přečíst článek

Situace se podle něj může ještě více vyhrotit v souvislosti s nasazením severokorejských mechanizovaných jednotek do přímé bojové činnosti. „Nicméně v tuto chvíli není vůbec jasné kde, v jakém početním stavu a v jakém složení budou jednotky severokorejských vojáků nasazeny,“ uvedl Petráš. Spekuluje se podle něj o tom, že část severokorejského kontingentu už operuje v oblasti Kurska s cílem vytlačit ukrajinské síly, které kontrolují toto území. Hovoří se o možnosti nasazení malých úkolových uskupení přímo na frontové linii, předpokladem je ale i nasazení speciálních sil k diverzním akcím v hloubce ukrajinského území.

Reklama

„Z úzce vojenského pohledu je otázkou, do jaké míry budou severokorejské jednotky schopny spolupracovat a vést koordinovanou činnost s jednotkami ruskými, a to na základě společného systému velení a řízení,“ uvedl Petráš. Předpokládá se podle něj, že vojenská technika a vybavení, které mají Severokorejci, je do značné míry kompatibilní s vybavením ruské armády, především pokud se jedná o lehké pěchotní zbraně a techniku mechanizovaných jednotek. Doba výcviku, který údajně absolvují Severokorejci v Rusku před samotným bojovým nasazení, ale dost dobře nedopovídá tomu, že by ruské i severokorejské jednotky měly fungovat koordinovaně pod jednotným ruským velením.

Rutte: Rusové ztratili už 600 tisíc vojáků, nasazení Severokorejců je akt zoufalství Politika V bojích proti Ukrajině padlo nebo bylo zraněno na 600 tisíc ruských vojáků, uvedl dnes podle agentury Reuters generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Potvrdil také, že do ruské Kurské oblasti byli vysláni severokorejští vojáci. Je to podle něj známka zoufalství ruského prezidenta Vladimira Putina, ale zároveň bezpečnostní hrozba. Mluvčí ukrajinské armády řekl, že zatím nemá informace o bojovém střetu mezi vojáky KLDR a ukrajinskými ozbrojenými silami. ČTK Přečíst článek

„Lze spíše očekávat, že severokorejské jednotky budou operovat samostatně, možná i izolovaně, v rotních, maximálně praporních úkolových uskupeních, při plnění specifických úkolů,“ uvedl odborník. Tento předpoklad však podle něj neodpovídá informacím o počtu příslušníků severokorejské armády, kteří mají být vysláni do operace. Některé zdroje totiž hovoří až o 12 tisících vojácích. Tyto počty by tak podle Petráše spíše nasvědčovaly tomu, že ruská strana hodlá tyto vojáky a jednotky využít přímo v ofenzivní činnosti na vytčených směrech hlavního ruského úsilí na Donbase.

„Možné je i to, že početní sílu severokorejského kontingentu chce ruské vedení použít k zastrašení ukrajinských obránců a s vědomím problémů na straně Ukrajiny, pokud jde o mobilizaci dalších vojáků, chce Putin přinutit prezidenta Zelenského k zahájení jednání o poválečném uspořádání,“ míní Petráš.

Ruští vojáci v uniklé audionahrávce uráží Severokorejce Zprávy z firem Ruští vojáci v rozhovoru, jehož záznam získala ukrajinská vojenská rozvědka (HUR), mluví pohrdavě o vojácích z Severní Koreje a spekulují o tom, jak budou vyzbrojeni a jak bude možné jim velet, uvádí CNN. Podle ukrajinské strany do Ruska dorazilo na 12 tisíc severokorejských vojáků a Moskva je v nejbližších dnech plánuje začít nasazovat na bojišti proti ukrajinské armádě. ČTK Přečíst článek

Zelenskyj: Putin vyšle severokorejské vojáky na bojiště už za pár dní Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že podle rozvědky Rusko začne od 27. či 28. října nasazovat severokorejské vojáky na bojišti. Vyzval západní spojence bránící se země k reakci. ČTK Přečíst článek