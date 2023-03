Evropská asociace hospodářských komor do čela zvolila prvního Čecha, Vladimíra Dlouhého

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který jako prezident povede evropskou komorovou síť, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí. Prioritou Vladimíra Dlouhého bude v tomto krizovém období prosazovat posílení konkurenceschopnosti evropských firem a narovnání podmínek s jejich globálními obchodními partnery.

„Evropské podnikatelské prostředí čelí ve srovnání s americkým nebo asijským trhem mnohem větší regulaci. Aby byla evropská, a tím pádem i česká ekonomika konkurenceschopnější, musíme prosazovat taková opatření, která pro Evropu nebudou znamenat konkurenční nevýhodu na globálním trhu. Mám na mysli zejména klimatické cíle EU nebo rostoucí tlak na ESG,“ uvedl ke svým cílům Dlouhý.

Dlouhý nahrazuje ve vedení Eurochambres Luca Friedena, prezidenta lucemburské obchodní komory, který se rozhodl pro návrat do národní politiky. Dlouhý, ekonom a bývalý československý ministr hospodářství v letech 1989–1992 a český ministr průmyslu a obchodu v letech 1992–1997 (ve vládě Václava Klause), zůstává do konce května ve funkci prezidenta Hospodářské komory a zároveň do konce letošního roku povede Eurochambres.

Za necelých 9 let svého působení v Eurochambres řídil Dlouhý několik pracovních výborů této organizace a již tři roky je zástupcem prezidenta. Ze své funkce se pravidelně setkává s komisaři, členy Evropského parlamentu a ministry členských států. Aktuálně řídí výbor pro udržitelnost Eurochambres, který připomínkuje evropské návrhy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Eurochambres, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Eurochambres má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. Hospodářská komora ČR vstoupila do Eurochambres jako přidružený člen v roce 1994, plným členem se stala po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

Vladimír Dlouhý (69)

Vystudoval VŠE, v letech 1977-78 studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980-82 absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, následně nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Prezidentem Hospodářské komory ČR je od roku 2014.