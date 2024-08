Nový objev NASA. Ve vnější kůře Marsu je pravděpodobně voda

Hluboko ve vnější kůře Marsu se pravděpodobně nachází rezervoár vody v kapalném skupenství. Na svém webu to napsala stanice BBC News s odvoláním na novou analýzu dat sondy InSight americké vesmírné agentury NASA, která zkoumala nitro Marsu a tamní seizmickou aktivitu.

Modul InSight pomocí seismografu zaznamenával čtyři roky otřesy z hlubin rudé planety. Za tu dobu jich zachytil 1319. Analýza otřesů a toho, jak přesně se planeta pohybuje, odhalila „seismické signály“ přítomnosti vody v kapalném skupenství, píše BBC. Vědci podle ní zkoumali, jak rychle se seismické vlny šířily. Díky tomu bylo poté možné odhadnout, skrze jaký materiál tak s největší pravděpodobností činily.

Analýza předpokládá rezervoáry vody v hloubce asi deset až 20 kilometrů v kůře Marsu. S největší pravděpodobností tam prosákla z povrchu před miliardami let, kdy byly na Marsu řeky, jezera a možná i oceány, uvedl podle agentury AP vědec Vashan Wright z Kalifornské univerzity, jenž se na výzkumu podílel.

Výsledky bádání vědců zveřejnil vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences. K potvrzení přítomnosti vody a hledání známek potenciálního mikrobiálního života by bylo zapotřebí vrtáků a dalšího vybavení, podotkla AP.

Sonda InSight na Marsu přistála v listopadu 2018 a původně NASA očekávala, že bude fungovat dva roky. Její misi nakonec americká vesmírná agentura ukončila po čtyřech letech. Přestože InSight už nefunguje, vědci pokračují v analýze dat, které shromáždila.

V roce 2022 vědci oznámili, že díky seismografu na modulu InSight a sondě MRO obíhající kolem Marsu zaznamenali obří kráter a velké kusy ledu v jeho okolí, což je důležité pro případnou budoucí misi člověka na Mars.

