Lukáš Kovanda: Evropská komise vytahuje „bič“. Předkládá návrh, který má přitvrdit Green Deal

Pohonné hmoty by v Česku v důsledku schválení nového dílčího cíle evropského Green Dealu zdražily o více než dvacet korun na litr, vypočítává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zatímco řada zemí EU chce prý Green Deal mírnit, Evropská komise by ráda přitvrdila. Opět se tedy ukazuje, že se ze servisního orgánu proměnila ve faktické centrum reálné moci. Dnes si ji otestuje návrhem dále Green Deal přitvrdit, totiž žádat už do roku 2040 hned 90procentní snížení čistých emisí v porovnání s rokem 1990 (viz graf Bloombergu).

Bloomberg

Dosud je cílem 100procentní redukce, ale až k roku 2050. Ten pochopitelně zůstává. Brusel se ale zjevně obává, že jej „neposlušný“ lid jednotlivých členských zemí nebude chtít plnit. Aby takové liknavosti předešel, vytahuje nyní „bič“ v podobě právě zmíněného dílčího cíle vztaženého už k roku 2040.

Lukáš Kovanda: Bolest jako nástroj změny. Emisní povolenka za méně než 250 eur je k ničemu Názory Proč bude muset být emisní povolenka pro domácnosti tak drahá? Protože je to vlastně daň, kterou budou domácnosti platit, dokud nezmění své chování, aby bylo v souladu s Green Dealem EU. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Takto extrémně ambiciózní plán, jenž nemá obdobu nikde na světě, by si zřejmě vynutil například ještě vyšší cenu emisních povolenek pro domácnosti, než s jakou se nyní od roku 2027 v průměru počítá. Tedy cena povolenky by se musela pohybovat ještě před rokem 2030 nad úrovní 200 až 250 eur. Připomeňme, že například letošní dubnová studie Univerzity v Kolíně nad Rýnem uzavírá, že pokud bude cena povolenky pro domácnosti před rokem 2030 nižší než 250 eur, dílčí cíle Green Dealu, jako je Fit for 55, nebudou plněny (viz graf).

EWI

Benzin za 40 korun litr? Časy, na které budeme s láskou vzpomínat

Pokud nyní tedy Brusel přichází s dalším, ještě přísnějším cílem, tím k roku 2040, bude muset být povolenka pro domácnosti ještě před rokem 2030 citelně dražší než zmíněných 250 eur. To ovšem například znamená zdražení pohonných hmot v ČR už o více než 20 korun na litr. Výrazněji, než se dosud míní, by zdražovalo pochopitelně i vytápění domů a bytů.

Pokud Česko zásadně nezbrzdí Green Deal, čeká ho smršť zvyšování daní Názory V Česku se zastaví několik let probíhající proces ozdravování veřejných financí. Ministr financí Zbyněk Stanjura včera uvedl, že v příštím roce se schodek státního rozpočtu zřejmě vyšplhá až k úrovni 280 miliard korun. Byl by tak o zhruba 40 miliard vyšší, než je jeho letošní nejvyšší možná plánovaná úroveň. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Hlavním problémem všech těchto plánů EU je ale fakt, že zbytek světa je z velké části ignoruje. Podíl EU na globálních emisích je nyní již tak nízký (blíží se úrovni pěti procent, viz graf níže), že jejich další snížení, jakkoli nákladné, samo o sobě z hlediska celosvětového procesu klimatických změn vlastně nic nezmění. Obrovské sociální a ekonomické náklady tak v EU jsou, a hlavně budou doslova promrhány, přičemž výroba, zaměstnanost a tedy prosperita se navíc přestěhují do USA či do Asie.

Our World in Data