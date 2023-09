Kniha o Muskovi vyjde česky již za pár týdnů. Na vánoční trh přijdou desítky tisíc kusů

Je Elon Musk šílenec, nebo génius? Jaká je jeho role v rusko-ukrajinském konfliktu? Zabránil jaderné katastrofě, nebo podrazil ukrajinské snahy o protiofenzivu? A jak se na jeho zrání podepsalo drsné dětství v Jihoafrické republice a vztahy s komplikovaným otcem? Odpovědi nabízí mimořádná biografie jedné z nejvlivnějších osobností současnosti z pera renomovaného Waltera Isaacsona. Knihu v češtině již za pár týdnů na předvánoční trh uvede nakladatelství Práh.

Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, autoři revoluční metody editace genů. To jsou osobnosti, jejichž životy a význam pro lidstvo sepsal proslulý autor biografií Walter Isaacson. Nyní se na knižní pulty dostala jeho kniha o Elonu Muskovi a okamžitě strhla očekávatelnou pozornost.

Není se čemu divit. Isaacson se v ní dotýká celé řady stále živých kauz spojených s jednou z nejvlivnějších postav současného světa. Největší kontroverzi přitom vyvolala pasáž knihy, v níž Musk mluví o ukrajinsko-ruském konfliktu.

Očekávaná biografie Elona Muska od Waltera Isaacsona Nakladatelství Práh - použito se svolením

Jak to tehdy alespoň podle Muska si v polovině října budou moci přečíst i čeští a slovenští čtenáři díky nakladatelství Práh, který knihu chystá k vydání na 18. října.

„Vzhledem k tomu, že nakladatelství Práh vydává knihy Waltera Isaacsona už mnoho let, tak jednání o právech složitá nebyla. Jsme opčním nakladatelem, takže novinky tohoto autora nejsou nabízeny nikomu jinému, což neznamená, že bychom je dostávali levně. Vzhledem k obřímu potenciálu biografie Elona Muska jsme však výjimečně usilovali i o slovenská práva, která se nám podařilo přikoupit a vydáváme tedy knihu zároveň v češtině i slovenštině,“ prozradil pro newstream.cz Martin Vopěnka z nakladatelství Práh.

„Kniha vyjde v nákladu 20 tisíc v češtině a 6 tisíc ve slovenštině. České vydání přeložil dlouholetý zkušený překladatel, navíc také šéfredaktor časopisu Hrot Tomáš Jeník. Překládal i předchozí Isaacsonovy bestsellery Leonardo da Vinci, Prolomený kód života nebo knihu esejů Vůdcové, myslitelé, hrdinové. Redakce se pak ujal zkušený redaktor a rovněž překladatel Richard Podaný,“ dodal Vopěnka.

Úpravy na poslední chvíli

Na knize nakladatelství podle Gilánika pracovalo déle než půl roku. Přesto šlo o velmi adrenalinovou jízdu.

„Do posledních dnů se prováděly změny v anglickém originálu a poslední kapitoly poslal sám autor až na začátku léta. Snažil se pochopitelně zachytit dynamiku samotného Muska do poslední možné chvíle. Vše se nám podařilo zapracovat do českého i slovenského vydání,“ dodal Vopěnka.

Lze očekávat, že se z knihy stane bestseller podobně jako kniha o Stevu Jobsovi z pera stejného autora. Ta vyšla krátce po smrti proslulého technologického inovátora a stala se hitem na globálním i českém trhu.

