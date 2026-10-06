Jak přežije bitcoin éru kvantových počítačů
Kvantové počítače jsou na spadnutí, realitou zítřka mohou být kvantové útoky. Stane se z bitcoinu nedobytná pevnost nebo dětská pokladnička?
Finanční architektura světa se ocitla na prahu nové éry, ve které se může smazat dosavadní hranice mezi bezpečností a fatální zranitelností. Blížíme se totiž k okamžiku, kdy kvantové výpočty prolomí asymetrickou kryptografii, na níž stojí integrita digitálního vlastnictví. Doposud spíše akademická debata začala dostávat reálné obrysy v prosinci 2024, kdy Google představil čip Willow, jenž poprvé v praxi demonstroval, že s rostoucím počtem qubitů může chybovost výpočtů klesat, nikoliv stoupat.
Zatímco tradiční instituce horečně modernizují, svět decentralizovaných financí čelí hypotetickému okamžiku, kdy kvantové výpočty prolomí asymetrickou kryptografii, tedy základ jeho existence. Téma kvantových počítačů a jejich možného potenciálu v budoucnosti vytváří dvě skupiny názorových oponentů a investiční rozhodování je nyní rukojmím vědecké nejistoty a stává se schizofrenním, což znemožňuje racionální alokaci kapitálu do aktiv s dlouhým časovým horizontem.
Dva tábory
První skupinou jsou Skeptici, kteří kvantovou hrozbu považují za módní výstřelek, který se možná zrealizuje v horizontu desítek let, pokud vůbec a výroky Alarmistů považují za uměle vyvolanou paniku.
Druhou skupinou jsou tedy Alarmisté, kteří bijí na poplach a argumentují teorií takzvaného útesu, která vychází z předpokladu, že kvantový pokrok nebude lineárním a pozvolným procesem, ale náhlým fyzikálním zlomem. „Počkejme a uvidíme“ není při skokovém zlepšení kvantových výpočtů strategií. V okamžiku, kdy uvidíme „útes,“ je již investovaný kapitál ztracen.
Bitcoin jako digitální pevnost
Americký podnikatel a propagátor bitcoinu Tim Draper zastává názor, že bitcoin je díky své decentralizaci paradoxně odolnější než tradiční bankovní sektor. Jeho narativ staví bitcoin do role bezpečnější alternativy k dolaru: „Kvantová informatika zlomí banky dlouho předtím, než se dotkne blockchainu,“ tvrdí Draper. Svoji tezi o „digitálním Fort Knoxu“ opírá o zastaralost bankovní infrastruktury, která podle něj neumožňuje tak pružnou reakci jako globální síť uzlů. V záloze má i řešení v případě kritického průlomu bezpečnosti bitcoinových transakcí, a tím je možnost shody komunity na vrácení se k poslednímu „bezpečnému bloku“. Takový zásah do chodu bitcoinového blockchainu je ale v komunitě účastníků v bitcoinové síti něco těžko představitelného.
Do tábora skeptniků nebo spíše realistů se řadí český programátor a znalec kryptoměn, Michal Novák. V seriózní analýze nelze spoléhat na něco tak nejistého, jako je víra v komunitní shodu. Novák dekonstruuje Draperova tvrzení a poukazuje na nebezpečný paradox: centralizace, kterou bitcoinerská komunita odmítá, je v post-kvantovém světě největší obrannou výhodou bank. Zatímco banka může v případě kvantového útoku „vypnout vypínač“ a aktualizovat systémy během dnů, bitcoin vyžaduje globální konsenzus tisíců entit, což z něj činí neohrabaný cíl v dynamickém prostředí. Navíc, jak sám řekl na jedné ze svých přednášek, není ještě ani zřejmý technický způsob řešení ochrany bitcoinové sítě proti útoku kvantových počítačů, takže v tuto chvíli není ani na čem se dohodnout.
Quantum-ready aneb kdo už přeřadil na vyšší rychlost
Pokud bitcoin, a lidé kolem něj, nezačnou jednat, hrozí kryptoměně osud „posledního nezabezpečeného článku“ digitálního ekosystému. Podívejme se na to, jak jsou na tom s migrací na post-kvantovou kryptografii velcí hráči digitálního světa. Například Cloudflare, poskytovatel internetové infrastruktury. Již 62 procent veškerého provozu této sítě je již kvantově rezistentní. Podobně Apple a jeho protokol PQ3 v iMessage. Google, který zapnul post-kvantový hybridní key exchange v prohlížeči Chrome a používá post-kvantovou kryptografii i ve své infrastruktuře, nebo třeba messenger Signal, který chrání komunikaci před hybridním post-kvantovým protokolem.
Čas na pragmatismus místo paniky
Kvantová hrozba není důvodem k panickému výprodeji, ale k okamžitému ukončení stavu popírání. Jak shrnuje Michal Novák: „Není potřeba panikařit... my jako komunita bychom na tom měli začít pracovat ihned.“ Skutečná bezpečnost bitcoinu nebude v budoucnu měřena Draperovým marketingem o „pevnosti Fort Knox“, ale schopností vývojářů integrovat post-kvantová schémata bez destrukce uživatelského zážitku. Bitcoin přežije pouze jako adaptivní organismus. Pokud komunita promrhá čas debatami o tom, zda Q-Day nastane za pět nebo patnáct let, riskuje, že se z digitálního zlata stane jen historický kryptografický artefakt. Čas pro vědecký pragmatismus nastal právě teď.
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Názory
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