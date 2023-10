Biden má účet na Trumpově síti Truth Social. Chce tam bojovat proti dezinformacím

Volební štáb amerického prezidenta Joea Bidena začal v pondělí přidávat příspěvky na sociální síť založenou jeho hlavním soupeřem a exprezidentem Donaldem Trumpem. Spuštění účtu na platformě Truth Social vysvětlil tým hlavy státu tím, že to považuje za velmi vtipné.

Reklama

„Tak jo. Uvidíme, co z toho bude. Konvertité jsou vítáni!“ zní první příspěvek, který Bidenův štáb na sociální síť přidal. Svůj účet na Truth Social nazval BidenHQ a jako profilový obrázek zvolil ilustraci známou jako „Dark Brandon“, neboli černobílý Bidenův obličej s červenými paprsky vycházejícími z očí.

Platformu, jejíž název zahrnuje slovo „pravda“, Trump spustil v roce 2021 poté, co byl vyloučen z velkých sociálních sítí v návaznosti na vpád svých stoupenců do sídla Kongresu. Exprezident a jeho tým na Truth Social přidávají několik příspěvků denně a nepřestali ji používat ani poté, co facebook nebo twitter (nyní X) Trumpovy účty odblokovaly. Na své síti má Trump necelých 6,5 milionu sledujících, což je méně než desetina ve srovnání s X.

Karel Pučelík: Zhatí antivaxer Kennedy Bidenovu kandidaturu? Bát by se měl spíš Trump Názory Syn Bobbyho Kennedyho a synovec JFK opouští demokraty a do prezidentských voleb půjde jako nezávislý. Jak kandidatura konspirátora a odpůrce očkování ovlivní kampaň, není jisté. V klidu ale nemůže být Donald Trump ani Joe Biden. Karel Pučelík Přečíst článek

„Právě jsme se připojili k Truth Social, hlavně proto, že jsme si mysleli, že by to bylo velmi vtipné,“ uvedl Bidenův tým na X. Na svém novém profilu následně nahrál několik televizních klipů, v nichž Trumpovi soupeři v republikánských primárkách exprezidenta kritizují nebo dokonce chválí Bidena.

„Na Truth Social je pramálo pravdy, ale teď to aspoň bude trochu zábava,“ řekl televizi Fox News nejmenovaný člen Bidenovy kampaně. Ta také uvedla, že se chce „setkávat s voliči tam, kde jsou“, a že bude bojovat s „dezinformacemi“, které o prezidentovi na platformě kolují.

Krok přichází zhruba rok před prezidentskými volbami, které by mohly přinést reprízu souboje Bidena s Trumpem. Oba muži směřují k vítězství v primárkách svých politických stran, které začnou zkraje příštího roku. Dosavadní průzkumy naznačují, že Trump a Biden mají u voličů srovnatelnou podporu.