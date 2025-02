Warren Buffett: Byznysový talent je víc než diplom z Ivy League

„Nikdy se nedívám na to, kde kandidát studoval“, píše ve výročním dopise akcionářům Berkshire Hathaway Warren Buffett. Čtyřiadevadesátiletá investiční legenda si dokonce myslí, že diplom z univerzity není třeba, když má člověk obchodní talent.

Když hledá generální ředitele do vedení společností vlastněných Berkshire Hathaway, jako je pojišťovací gigant Geico nebo řetězec rychlého občerstvení Dairy Queen, Buffett se ani nepodívá na to, kde uchazeči vystudovali vysokou školu, píše web CNBC s odkazem na Buffettův výroční dopis akcionářům.

Podle jeho zkušeností mají obchodní talent a zkušenosti přednost před vzděláním z Ivy League.

„Nikdy se nedívám na to, kde kandidát na generálního ředitele studoval. Nikdy,“ napsal 94letý Buffett. „Existují skvělí manažeři, kteří navštěvovali ty nejslavnější školy. Ale je spousta těch, kteří získali výhody tím, že navštěvovali méně prestižní instituce, nebo se dokonce neobtěžovali školu vůbec dokončit.“

Aby bylo jasno, Buffett si vzdělání váží, jen nelpí na tom formálním.

„Nemyslím si, že vysoká škola je pro každého,“ řekl Buffett v roce 2012 studentům Ivey Business School na Western University a dodal, že žádné z jeho tří dětí vysokou školu nedokončilo. „Nejlepší vzdělání, které můžete získat, je investovat do sebe. To ale nemusí vždy znamenat vysokou školu nebo univerzitu.“

„Zaníceně věřím v celoživotní vzdělávání,“ napsal v dopise. „Vypozoroval jsem však, že velmi velká část podnikatelského talentu je vrozená, přičemž přirozenost přebíjí výchovu.“

Podle deníku The Washington Post Buffett v dále v dopise vzdal hold Benu Rosnerovi - bývalému manažerovi společnosti Berkshire Hathaway, který Buffettovi v roce 1967 prodal svůj maloobchodní oděvní podnik. Rosner, „génius maloobchodu“, nechodil do školy déle než do 6. třídy.

S Buffettem souhlasí i někteří další úspěšní podnikatelé. Například miliardář a podnikatel Mark Cuban si myslí, že vysokou školu by měl zkusit každý - ale skutečnou hodnotu má spíše samotná zkušenost než prestiž diplomu. K zářným příkladům úspěšných podnikatelů bez diplomu patří například zakladatel Microsoftu Bill Gates nebo třeba šéf Mety Mark Zuckerberg.

Nicméně Buffettův budoucí nástupce Greg Abel je absolventem University of Alberta, která je považována za jednu z nejlepších univerzit v Kanadě.

