Na každé chvilce záleží: startujeme seriál o hodnotě času a skvělé péče

Jaká je cena jedné hodiny naší práce dokážeme každý jednoduše říct. Ale jakou hodnotu mají okamžiky, které trávíme s rodinou, přáteli, které věnujeme svým koníčkům? Dokážeme stejně dobře ocenit i zdánlivě neproduktivní procházku v přírodě?

A jakou cenu má volný čas rodičů, kteří každý den bez přestávky pečují o své vážně nemocné dítě? Je těžké si něco takového představit. A podvědomě to možná ani dělat nechceme. Není lehké o tom mluvit ani o tom přemýšlet. Ale v naší Nadaci rodiny Vlčkových víme, že to hodně pomáhá uvědomit si, že na každé chvilce záleží.

Na konkrétních příbězích rodin s vážně nemocnými dětmi a také odborníků, kteří o ně pečují, vám to letos budeme ukazovat v seriálu na Newstream.cz.

Budeme zaznamenávat příběhy rodičů, kteří prošli nejtěžší životní zkouškou. Jejich dítěti byla diagnostikována vážná, neléčitelná nemoc. Mluvíme i s odborníky, kteří těmto rodinám pomáhají. A protože tyto příběhy mají velkou sílu, chceme se o ně s vámi podělit. Jsme totiž přesvědčeni, že vám mohou změnit život.



V následujících měsících vám otevřeme dveře do světa, o jehož existenci tušíte, ale nejspíš jste nikdy neměli odvahu se do něj podívat. Možná si říkáte, proč byste měli číst o tak náročných tématech. Odpověď je jednoduchá – protože vám to připomene, že na každé chvilce záleží.

Nadace rodiny Vlčkových podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiče. Každý rok investuje desítky milionů korun do vzdělávání odborníků, jejich propojování, a budování kapacit celorepublikové sítě péče. Zároveň rekonstruuje pražskou usedlost Cibulka na místo, kde si rodiny s vážně nemocnými dětmi budou moci odpočinout a pokud by to bylo potřeba, tak i strávit poslední společné chvilky.

