Ztracená a znovunalezená kytara Johna Lennona trhla aukční rekord

Kytara zpěváka Johna Lennona ze 60. let se podle zpravodajské společnosti BBC stala nejdražším vydraženým nástrojem legendární kapely Beatles, když za ni v aukci ve Spojených státech vítězný zájemce nabídl skoro 2,9 milionu dolarů (asi 66 milionů korun). Do dražby šla poté, co byla více než 50 let považována za ztracenou, než se našla na půdě domu v Británii, uvedla aukční síň.

Na dvanáctistrunnou akustickou kytaru značky Framus zahrál Lennon píseň You've Got To Hide Your Love Away ve filmu Help! z roku 1965, napsala BBC. Společně s dalším členem kapely Georgem Harrisonem také nástroj používal při nahrávání stejnojmenného alba, jakož i následující desky Rubber Soul, doplňuje list The New York Times (NYT).

Při dražbě konané v newyorském Hard Rock Cafe za něj neznámý účastník po telefonu nabídl 2 857 500 dolarů. Podle firmy Julien's Auctions, která akci pořádala, je to pátá nejvyšší cena za jakoukoli kytaru v historii aukcí. Jiná kytara skupiny Beatles se v minulosti prodala za 2,4 milionu dolarů, bicí souprava bubeníka Ringa Starra pak za 2,2 milionu.

Lennonův nástroj vyrobený v roce 1964 před lety skončil v rukách skotského kytaristy Gordona Wallera, který ji později dal jednomu ze svých asistentů. Ten si ji vzal domů a v sídle na britském venkově ji uložil na půdě, uvedl spoluzakladatel Julien's Auctions Darren Julien. Kytaru i s původním pouzdrem podle něj po více než 50 letech objevil jistý Brit na půdě u svých rodičů, když se rodina vystěhovávala.

„Najít tento pozoruhodný nástroj je jako najít ztraceného Rembrandta nebo Picassa,“ citoval Juliena deník NYT. „A pořád vypadá a hraje jako z pohádky,“ dodal.

