Zlatým glóbům dominoval film Oppenheimer, získal celkem pět cen

Zlatý glóbus za nejlepší drama získal film Oppenheimer, a korunoval tak svůj velmi úspěšný večer při předávání těchto filmových cen v Los Angeles. Snímek Christophera Nolana o vynálezci atomové bomby obdržel celkem pět cen, včetně těch za nejlepší režii či mužské herecké výkony v dramatu pro Cilliana Murphyho a Roberta Downeyho Jr. Za nejlepší komedii nebo muzikál vybrali porotci snímek Chudáčci, který tak porazil i kasovní hit Barbie, který šel do slavnostního večera jako jeden z favoritů.

„Pracovat na tomhle filmu byla neuvěřitelná zkušenost,” řekla při převzetí ceny producentka Oppenheimera a Nolanova manželka Emma Thomasová, podle níž na začátku tvůrčího procesu nebylo vůbec samozřejmé, že se skutečně podaří natočit „tříhodinový povídavý film...o jedné z nejtemnějších událostí v našich dějinách”.

„Byl jsem v rukou vizionářského režiséra, mistra,” poděkoval Nolanovi už předtím při přebírání ceny za hlavní mužskou roli Murphy, který zaujal portrétem vědce Roberta Oppenheimera, jehož po značnou část života pronásledovaly ničivé následky jeho vynálezu. Za mužskou vedlejší roli v dramatu si cenu odnesl jeho kolega Downey Jr., bez zlatého ocenění nezůstal ani Ludwig Göransson, který k filmu vytvořil hudební doprovod.

Barbie odnesla dvě ceny

Ve druhé nejsledovanější kategorii na 81. udílení Zlatých glóbů, kterým v neděli večer místního času provázel komik Jo Koy, bodovala komedie Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose. Chudáčci mají i cenu pro herečku v hlavní roli v komedii nebo muzikálu, a to díky výkonu Emmy Stoneové jako viktoriánské ženy Belly, která prožívá surrealistický život a sexuální probuzení.

Barbie, která šla do večera s devíti nominacemi, což bylo více, než měl jakýkoliv jiný film, nakonec proměnila jen dvě. Komedie, která do kas kin přinesla přes 1,4 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun), získala cenu právě za kasovní úspěch a také za nejlepší původní píseň, kterou se stalo What Was I Made For? od zpěvačky Billie Eilish.

Mužskou hereckou cenu za hlavní roli v komedii či muzikálu si odnesl Paul Giamatti, který vynikl jako učitel ve snímku The Holdovers (Pozůstalí). Pro amerického herce je to už třetí Zlatý glóbus. Naproti tomu svůj první obdržela Lily Gladstoneová za hlavní roli v dramatu Zabijáci rozkvetlého měsíce. „Je to historické vítězství,” uvedla herečka, která je první takto oceněnou členkou jednoho z amerických domorodých kmenů.

Rozhoduje více hlasů

Slavnostní večer přinesl radost také tvůrcům francouzského dramatu Anatomie pádu, který získal cenu za nejlepší neanglicky mluvený film. Jeho režisérka Justine Trietová spolu s Arthurem Hararim obdržela i Zlatý glóbus za nejlepší scénář.

V kategorii televizních cen si nejlépe vedl seriál Boj o moc, který se stal nejlepším dramatem a získal i tři herecké ceny pro Kierana Culkina, Sarah Snookovou a Matthewa Macfadyena. Za nejlepší televizní komedii porota zvolila seriál Medvěd, který si odnesl i dva další Zlaté glóby pro herce Jeremyho Allena Whitea a herečku Ayo Edebiriovou.

Zlaté glóby odstartovaly hlavní sezonu udílení filmových cen v USA, která vyvrcholí 10. března předáváním Oscarů.

Ceny v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která je uděluje. V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál Zlatých glóbů vůbec nevysílal a organizátoři byli nuceni přistoupit k reformám, které vedly mimo jiné k tomu, že počet lidí, kteří o cenách rozhodují, vzrostl z 90 na zhruba 300. Podle HFPA je mezi nimi skoro polovina žen a běloši nově tvoří jen menšinu.

