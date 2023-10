Vláda papričky Carolina Reaper je u konce. Svět má nové nejpálivější chilli

Novou nejpálivější chilli papričkou na světě je Pepper X, oznámili zástupci Guinnessovy knihy rekordů. S průměrnou pálivostí 2 693 000 Scovilleho jednotek pálivosti (SHU) Pepper X pokořila papričku Carolina Reaper, která byla uznávána jako nejpálivější od roku 2013. Pěstitelem obou je Ed Currie, který tak pokořil svůj vlastní rekord, píše stanice CNN.

„(Pepper X) jsme vlastně stabilizovali už před nějakou dobou a čekali jsme, že někdo v pálivosti předstihne Carolina Reaper, než ji vytáhneme. Ale nikdo nás nepředstihl. Tak jsme se rozhodli Pepper X světu ukázat teď,“ popsal Currie v internetovém pořadu Hot Ones, kde papričku poprvé představil, obdržel certifikát Guinnessovy knihy rekordů a také svůj produkt ochutnal se známým dánským pojídačem chilli Clausem Pilgaardem a moderátorem Hot Ones Seanem Evansem.

Na rozdíl od Carolina Reaper neměla Pepper X, alespoň při odhalení, rudou barvu, nýbrž žlutozelenou s tvarem vysušeného cherry rajčete. Currie podle webu Guinnessovy knihy Pepper X šlechtil po dobu asi deseti let. Jeho prioritou byla co nejvyšší pálivost. Currie však uvedl, že myslel i na chuť, protože „nemá smysl produkovat něco, co chutná hnusně“.

Na Scovilleho stupnici Pepper X s průměrnou pálivostí 2,69 milionu SHU dalece přesahuje své zatím existující konkurenty. Například běžná nepálivá paprika má na stupnici hodnotu nula jednotek, paprička jalapeňos původem z Mexika kolem 5000 SHU a populární paprička „ptačí oko“ kolem 100 tisíc.

