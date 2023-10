Mikroplasty nás v tichosti zabíjejí, říká gastro guru Pavel Maurer

Koupil jsem vnučce delfína, žraloka kladivouna a ještě mořskou želvu namísto sladké štávičky v plastové láhvi. Ten delfín má podobu krásného tyrkysově modrého náramku vyrobeného z recyklovaného plastu sesbíraného v oceánu. Co náramek, to půl kilogramu vyloveného svinstva, které nepatří do moří a řek. Stojí asi 30 dolarů. Dobrý pocit a radost, kterou čtete ve vnuččiných očích, je pak k nezaplacení, píše gastroinfluencer Pavel Maurer.

Reklama

Náramky jsou pochopitelně vyrobeny recyklací plastů a lahví, které se plaví po milionech ve všech vodách naší planety. A jen tak mimochodem, náramek je jednoduchý a velmi krásný.

Plasty jsou všude. To, že dnes prakticky všichni nedobrovolně konzumujeme mikroplasty, to už víme mnoho let. Také je nám jasné, že to pro naše tělo není tak výživné, jako když si dáme „svíčkovou se šesti”.

Jenže jak se bránit? Vědci odhalili v lidských výkalech mikroplasty, tedy různorodé úlomky nejrůznějších druhů plastů o velikosti od 100 nanometrů až po pět milimetrů. Plasty přijímáme přímo ze samotného jídla a též z jeho obalu. Je také dost pravděpodobné, že alespoň část z nich by mohla pocházet z plastových prachových vláken ve vzduchu. Výzkumy ukázaly, že u ryb a savců jsou plastové částice absorbovány ze střeva do dalších orgánů. U ptáků a ryb plasty ve střevě způsobují problémy s játry a potíže se vstřebáváním živin. Takže potíže mají nejen zvířata, ale v rámci potravinového řetězce samozřejmě i my, protože je jíme i s těmi plasty v jejich těle.

Pavel Maurer: Tradiční česká kuchyně neexistuje. Vlastně jen svíčková Enjoy Myslíte si, že jsme knedlíková země? Možná ano, možná jsme také země řízková, omáčková, buchtová, gulášová a tak dále. Před lety jsem se zeptal několika významných šéfkuchařů, food kritiků a expertů v gastronomii, co oni osobně považují za jídla typická pro naši malou českou kotlinu? Pavel Maurer Přečíst článek

Svět zamořený plasty

Navíc kolem nás létá jakýsi plastový mikroprach, třeba s odřených automobilových pneumatik a všech dalších možných produktů vyrobených z plastů.

Plasty s námi hrají přesilovku ve své funkčnosti i v ceně. Jsou výhodné, jsou laciné a hodí se prakticky ke všemu. V Asii je osm z deseti řek, které z 90 procent způsobují zamoření oceánů. Například indická Ganga nebo čínská Žlutá řeka, v Africe pak třeba Nil a Niger.

Myslím, že v mnoha případech se jedná o chudobu a též o nevzdělanost lidí, kteří prostě odhodí odpad do nejbližší stoky nebo řeky a tím, že jim zmizí z očí, považují problém za vyřešený. No kromě toho jednotlivého člověka to pak ve velkém samozřejmě „na tajnačku” dělá spousta firem v zemích, kde neexistuje kontrola.

Mladá generace. Pomůže odvrátit globální katastrofu?

My v Evropě také nejsme úplní andílci, ale určitá část obyvatelstva, zvláště pak mladí, pochopili, že jde fakt o zdraví a snaží se. To „evropské procento” znečištění je však z globálního pohledu celkem zanedbatelné. Můžeme více pít ze skla či hliníku, co nejvíce omezit ve svém životě jednorázové PET lahve, nenechat si balit každý produkt do igelitu, ctít recyklační barevné popelnice, ale to je pořád málo.

Alexandr Vondra: Kašlu na uhlíkovou stopu, české zájmy létám hájit do Bruselu letadlem Politika Matador české politiky a současný europoslanec za ODS Alexandr Vondra jde znovu do boje o křeslo v evropském parlamentu, volby se konají v červnu, strany nyní ladí složení kandidátek či koalice. Bývalý disident, poradce Václava Havla, velvyslanec, ministr či senátor je známý svými ostrými postoji vůči ruské agresi, klimatickému šílenství či Fransi Timmermansovi. „Znám ho pětadvacet let, tykáme si, ale jeho odchod jsem uvítal,“ říká Vondra o muži, kterému vyčítá příliš radikální prosazování evropské klimatické doktríny. Ta podle něj ohrožuje evropskou konkurenceschopnost i peněženky lidí. Příští evropské volby nebudou podle Vondry referendem o české vládě. Naopak, prý mohou přinést Česku silnější pozici v Evropské komisi i celé evropské struktuře. A tím i větší kontrolu nad tvorbou norem, které jsou pro život v Česku klíčové. Dalibor Martínek Přečíst článek

Věřím, že se najde politické řešení této plíživé globální katastrofy. Mně těší každý pokus alespoň trochu pomoci. Dva kluci, surfaři, co už je štvalo klouzat se na vlnách na pohádkovém ostrově Bali mezi plastovým odpadem, dostali před lety nápad s tím náramkem, co je vyroben ze všeho co nepatří do moře. Jejich projekt 4Ocean nejspíš znamená - „pro oceán“ a také „čtyři oceány”. Každopádně, dnes je to už obrovské globální hnutí lidí, kteří se snaží pomoci mořím, řekám a zdevastovanému pobřeží na celé planetě. Jsem rád, že moje vnučka dnes hrdě nosí „recyklovaný” delfíní náramek a byť jsou jí teprve čtyři roky, často o jeho poselství se mnou mluví. Tak snad to tahle generace nenechá jen tak?

4Ocean je obrovské globální hnutí lidí, kteří se snaží pomoci mořím, řekám a zdevastovanému pobřeží. iStock

Pavel Maurer: Zpomalený tuňák. Vědci opět zasahují pánubohu do jeho díla Enjoy Tuňák má vynikající maso. Je to ryba, které se ne náhodou přezdívá „mořská kráva”, protože maso je hovězímu vizuálně podobné a navíc chutná méně „rybně”. Tuňáka si rádi dají i ti, kdo na ryby moc nejsou. Má málo kostí, maso je delikátní, jeho úprava má mnoho variant, takový lehce propečený steak z tuňáka potěší každého gurmána. Pavel Maurer Přečíst článek