Rusové končí s vodkou. Je příliš drahá

Maloobchodní prodej lihovin v Rusku v prvním čtvrtletí meziročně klesl o deset až 12 procent, napsal na svém webu list Kommersant. Současně média s odvoláním na úřední údaje píší o ještě výraznějším propadu výroby lihovin v zemi. Spotřebitelé tak více poptávají levnější varianty.

Výroba lihovin v Rusku se v prvním čtvrtletí snížila o 26,6 procenta. Největší pád zaznamenala vodka, a to o 22,7 procenta, a koňak, kde pokles činí 25 procent, napsal list Komsomolskaja pravda. Za koňak v Rusku vydávají brandy.

Hlavní příčinou poklesu poptávky, prodeje i výroby je prudké zdražení vodky a dalšího tvrdého alkoholu kvůli zvýšení daní, minimálních úředních cen a celních sazeb na dovážené lihoviny. Průměrná cena lihovin v maloobchodě tak meziročně stoupla o 13 procent, zákazníci tedy přešli k dostupnějšímu pití, včetně podomácku pálené samohonky. Poptávka po ní stoupla o 15 procent, napsal Kommersant.

Aktualizováno Kdo všechno bojuje na Ukrajině? Zajali jsme dva čínské vojáky, uvedl Zelenskyj Politika Ukrajinští vojáci se v boji na východě země střetli s šesti čínskými vojáky, dva z nich zajali, řekl podle agentur novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Až dosud se vědělo, že do války proti Ukrajině se na straně Ruska zapojili severokorejští vojáci. Kyjev podle Zelenského očekává vysvětlení Pekingu a reakci Washingtonu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo čínského chargé d´affaires, aby ohledně čínských vojáků bojujících v ruských silách podal vysvětlení, uvedl vzápětí ministr zahraničí Andrij Sybiha. ČTK Přečíst článek

Server The Moscow Times připomněl, že prezident Vladimir Putin po zahájení invaze na Ukrajinu nabádal ke snížení spotřeby alkoholu v zemi. Vláda proto připravila koncepci, podle které by se měla spotřeba do roku 2030 snížit na 7,8 litru čistého lihu na hlavu, zatímco v roce 2023 činila 8,9 litru.

Loni ale prodej lihovin v zemi podle společnosti FinExpertiza vzrostl na osmileté maximum, v přepočtu na 8,5 litru na hlavu. Z toho 5,3 litru připadlo na vodku, což je setrvalý stav od vypuknutí války. V předválečném roce 2021 byl prodej lihovin v Rusku na úrovni 7,4 litru na hlavu, z čehož pět litrů připadalo na vodku.

Nejvíce se vodka loni pila na Dálném východě a v polárních končinách. V žebříčcích maloobchodního prodeje vedl Sachalin s objemem 11,8 litru na obyvatele a Čukotka, kde spotřeba činila 11,7 litru. Následuje Karélie s objemem 11,2 litru. Naopak nejméně vodky se vypije na převážně muslimském severním Kavkazu, například v Čečensku připadá na hlavu jen jediný "panák", respektive 0,05 litru, což je stopatnáctkrát méně než ruský průměr, dodal portál.

Kampaň s Kim Kardashian zabrala. Mladí Briti vykupují Guinness, ten bude na příděly Enjoy Tmavé pivo značky Guinness ve Velké Británii zažívá renesanci. Dostalo se do hledáčku mladých konzumentů, kteří ho nakupují po litrech a fotkami s pintami v ruce plní sociální sítě. Ostrovní hospody nakonec budou muset dostávat od irského výrobce na Vánoce příděly. Karel Pučelík Přečíst článek