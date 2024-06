Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci

Generativní umělá inteligence má sice pořád řadu much, ale už dokáže být užitečná v mnoha oborech. A to i v páchání zločinů. Abyste nenaletěli, měli byste být hodně nedůvěřiví a používat vlastní hlavu.

Umělá inteligence podstatně „vylepšuje“ už existující možnosti podvodů a umožňuje nové, tak se dá shrnout analýza, již připravil časopis MIT Technology Review, který vydává proslulá Massachusettská technika.

Tak třeba podvod zvaný phishing je starý jako internet, ale pořád zabírá. Jeho podstatou je, že zločinci pomocí „návnady“, tedy nepravdivých e-mailových zpráv, padělaných webových stránek a příspěvků na sociálních sítích nalákají svou oběť k tomu, aby jim poslala peníze nebo rovnou dala volný přístup ke svému bankovnímu účtu.

Dokud ovšem tyto podvody připravují lidé, dají se v nich najít i lidské chyby. Čeština bývá často podezřele mizerná. V mezinárodním prostředí řada těchto podvodů vychází už tradičně z počítačů umístěných v Nigérii a jejich angličtina také nebývá nic moc. Tak by se prostě banka nevyjadřovala, kdyby od vás něco chtěla.

Lépe stravitelná návnada

Zato generativní umělá inteligence dokáže podvodnou zprávu připravit tak, že vypadá věrohodněji. Pro ohroženou osobu je obtížnější rozpoznat, že se stala cílem útoku. Přitom každý uživatel internetu, tedy i zločinec, má dnes zdarma přístup k nástrojům umělé inteligence, které formulují takovéto „návnady“ rychleji a efektivněji, než kdyby je připravoval sám.

Provozovatelé umělé inteligence se sice snaží zavádět postupy, které podvody omezí, ale na sto procent to asi nikdy nepůjde.

Umělou inteligenci nepoužívají jenom zločinci na volné noze, ale i organizace spojené se státní mocí, které se v tomto případě snaží získat data, jež se dají zneužít. Společnost OpenAI provozující jeden z nejznámějších běžně dostupných systémů umělé inteligence už dříve oznámila, že zablokovala pět účtů, u nichž zjistila, že slouží cizím státům k nekalým praktikám: dva pocházely z Číny a po jednom z Íránu, Severní Koreje a Ruska.

Hledání v rozsáhlých souborech dat

Umělá inteligence se také výborně hodí na doxing (někdy také psáno doxxing), což je shánění informací o nějaké osobě na internetu. Umělá inteligence umí pracovat s obrovskými soubory dat, takže údaje o konkrétní osobě dokáže ze sociálních sítí, webů či různých chatů vytáhnout a vyhodnotit neskutečně rychleji, než by to dokázal člověk. Na základě drobných indicií (třeba pamětihodností, které člověk zmíní, že je míjí cestou do práce) určí, kde dotyčná osoba bydlí, sestaví podrobnosti o jejím postavení v zaměstnání, o zájmech, přátelích, etnicitě, zdraví...

Tyto informace se dají zneužít pro už zmíněný adresný phishing, ale případně také třeba pro vydírání nebo vyhrožování a zastrašování.

Unesli mě, zaplaťte výkupné

Dalším nástrojem internetových podvodů, který umělá inteligence posunuje do nedostižných výšin, jsou padělané zvukové nahrávky a videa (tzv. deepfake), která vypadají přesvědčivěji než kdykoli předtím.

Například: na videu putujícím po internetu vás nějaká známá osobnost (globálně to nejčastěji bývá technologický miliardář Elon Musk, ale může to být kdokoli) nabádá, abyste investovali své peníze do čehosi hodně podivného, na čem můžete neskutečně vydělat. Zní to samozřejmě jako nesmysl, ale když on ten snímek (vyrobený umělou inteligencí) vypadá tak přesvědčivě...

Vyrobit falešnou zvukovou nahrávku je s umělou inteligencí ještě jednodušší než video. Takže v USA už zaznamenali podvody, kdy lidé (ve skutečnosti podvodníci využívající počítačem uměle napodobený hlas) volali příbuzným, aby jim řekli, že byli uneseni a je třeba za ně hned zaplatit výkupné.

Na běžné triky stačí základní opatrnost

Tohle jsou příklady úplně nejzákladnějších triků, které umělá inteligence podstatně vylepšila. Tady na ochranu stačí opatrnost (jenom na ni nezapomenout): Zvažovat a případně ověřovat, jestli jsou nabídky na internetu realistické. Nevkládat číslo platební karty nebo přístupové údaje k bankovnímu účtu na podivné weby. Zvažovat, co o sobě opravdu na síti zveřejníme. Ujistit se, že volající je opravdu ten, kdo to o sobě říká, ne jeho počítačová napodobenina (k tomu se dokonce doporučuje mít s rodinou domluvené nějaké slovní spojení jako potvrzovací kód – ale to je rada spíš do detektivky než do běžného života).

Bohužel obrana proti dalším zneužitím umělé inteligence už přesahuje naše běžné možnosti.

Na co laik nestačí

Některé banky a kryptoměnové burzy ve světě chtějí po svých klientech, aby se pro potvrzení totožnosti vyfotili před kamerou počítače nebo mobilu s identifikačním průkazem v ruce. Umělá inteligence pomůže s výrobou a odesláním věrohodného padělku, takže se za danou osobu (třeba za vás) může vydávat někdo jiný.

Umělá inteligence dokáže pomáhat s počítačovým programováním. Tedy také s vytvářením stále lepších počítačových virů a prolamováním ochrany počítače nebo chytrého mobilu.

Tady si už laik sám moc nepomůže a nezbývá mu než doufat, že profesionálové, kteří zabezpečují jeho počítačovou techniku, nedopřejí zločincům větší náskok. Snad i díky tomu, že sami také používají umělou inteligenci.

