Turkish Airlines: Nejlepší byznys třída po Evropě?

Turecký národní dopravce Turkish Airlines letos oslavil 90 let a provozuje 437 letadel. Co je na něm zajímavé, je skutečnost, že narozdíl od ostatních evropských dopravců provozuje skutečnou byznys třídu i na kratších letech. Nedostanete sice plně polohovatelné sedadlo, ale není to ani tradiční evropská parodie na business class v podobě sedadla z ekonomické třídy se stejně minimálním prostorem pro nohy a prázdným prostředním sedadlem. U Turkish Airlines jsou sedadla obchodní třídy vždy vizuálně jiná. Ty nejzákladnější připomínají širší verzi sedadel prémiové ekonomické třídy na dálkových letech.

V posledních měsících patří nabídky letenek v byznys třídě s TurkishAirlines – především do asijských destinací – k tomu nejatraktivnějšímu na trhu.

Na letišti

Tento let byl součástí itineráře z Dubaje, veškeré odbavení tak proběhlo již tam. Po příletu z Dubaje jsme měli něco málo přes dvě hodiny času. Istanbulské letiště má těžko pochopitelné systém vyhodnocení „bezpečnosti“ destinací. To určuje, zda cestující musí při transitu v tureckém dopravním uzlu znovu projít bezpečnostní kontrolou, či ne. U příletu z Prahy nemusí, naopak při příletu z Dubaje či Švýcarska musí.

Kdo má hrůzu z toho, že by se mu nepovedlo splnit denní normu deseti tisíc kroků denně, bude na istanbulském letišti jako v ráji. Všude se to zdá daleko. Rozsáhlé, vzdušné a moderní letiště otevřelo teprve před pěti lety a od centra Istanbulu přes 40 kilometrů daleko.

Lounge

Salonek Turkish Airlines na jejich domácím letišti je často ostřílenými cestujícími opěvován. Upřímně to není něco, z čeho bych si sedl na zadek. Ano, lounge je prostorná, pěkná a i výběr jídla a pití není špatný – nechybí různé stánky s tureckými delikatesami jako jsou grilovaná masa, turecká „pizza“ či bagel. Dojem z této lounge ale velmi kazí její přeplněnost ve specifických časech dne. Nejhorší jsou rána, kdy odlétá řada spojů do Spojených států.

Několikrát jsem při své návštěvě v ranních hodinách pouze rychle vypil kávu ve stoje, vzal si lahev vody a zase odešel „sbírat“ kroky do rozlehlého terminálu, protože si nebylo kam sednout. Dokonce i mini stoly a židle v dětském koutku byly plně obsazené. Dospělými. Když je ale přeplněná lounge, to stejné platí i pro zbytek letiště. Zdá se, že nové istanbulské letiště je již na své kapacitě. Jako by se opakovala historie. Předchozí istanbulské letiště otevřelo v roce 2002 a již o 12 let později se začal stavět jeho nástupce.

Sedadlo a kabina

Byznys kabina v tomto deset let starém Airbusu 321 měla 16 sedadel ve čtyřech řadách po čtyřech v konfiguraci 2-2. Sedadla již na pohled měla to lepší za sebou, ale stále jsou pohodlná. Nabízejí poměrně štědrý sklon a prostor na nohy. Obrazovka zábavního systému se schovává zastrčená mezi sedadly a pro použití je třeba ji vyklopit. Její ovladač je pak pod loketní opěrkou.

Mezi sedadly jsou také nabíjecí USB porty a konektory pro sluchátka zábavního systému. Na novějších typech letounu 321, takzvaných Neo, mají Turkish Airlines instalovaná modernější sedadla s obrazovkou zábavního systému v zádech sedadla před vámi.

Jídlo a pití

Krátce po nástupu se podávaly předodletové (tedy nealkoholické) nápoje. Hned deset minut po odletu dorazil horký ručník a sbíraly se objednávky nápojů a jídla. Za dalších deset minut se již podával předkrm – poměrně vydatný salát s krevetami. Za další čtvrthodinu dorazil hlavní chod. Vybral jsem si filet z hovězího. I když vypadal suše, chuťově bylo hovězí dobré. Posádka působila poněkud roboticky a ne úplně přátelsky, což je u Turkish Airlines pravidlem nežli výjimkou. Na kratších letech se to dá omluvit tím, že servis je na posádku poměrně náročný.

Verdikt

Na kratších letech v rámci „rozšířené“ Evropy potěší opravdová sedadla byznys třídy. Servis také překoná většinu evropských dopravců na letech trvajících 2-3 hodiny. Největším problémem Turkish Airlines se zdá být jejich rychlý růst a z toho důvodu přeplněné istanbulské letiště, které se přitom otevřelo teprve před pěti lety.

Číslo letu: TK1769

Třída: Business

Trasa: Istanbul(IST) ->Santiago(SCL)

Délka letu: 2h 40m

Typ letadla a registrace: Airbus321 (TC-JSJ)

Sedadlo: 2F

Datum letu: srpen 2023