Recenze: Staycation v Mandarin Oriental Praha je ideálním odpočinkem

Trend ubytovávat se v hotelích ve svém vlastním městě se stává populárnějším i v tuzemsku. V malostranském hotelu sídlícím v prostorách bývalého kláštera jsem se cítil jako v bavlnce.

Reklama

Přespávačka

Myslím, že lidé se dělí na dvě poloviny. Jedna miluje hotely a nedělá ji problém jít se ubytovat do hotelu ve městě, kde trvale bydlí. Pro tento trend se vžil pojem „staycation“. Ta druhá polovina něco takového považuje za naprosté šílenství. Patřím do té první. Občas je návrat z dovolené tak náročný – žádná pokojová služba, ani denní úklid – že jdeme radši na pár dní do hotelu, abychom se adaptovali na návrat do Prahy.

Útěk před řemeslníky

Píše se přelom února a března a zrovna nám doma dělají menší rekonstrukci. Sice by se tam dalo vydržet, nic příjemného to ale není. Naštěstí jsou v Praze stovky hotelů. Jen tak ledajaký by ale nestačil. V taxi s řidičem, co neumí moc česky, míříme do malostranského hotelu Mandarin Oriental, který se od roku 2006 nachází v komplexu budov ze 14. století. Architektonický styl by se dal popsat jako částečně renesanční, částečně barokní a částečně moderní. Původně šlo o dominikánský klášter a stavba zahrnuje velkou část vnější zdi kostela sv. Máří Magdalény, jednoho z nejstarších kostelů v Praze, který byl na místě postaven kolem roku 1330. Ale dost bylo dějepisu.

Apartmá

Po příjezdu je před vchodem a na recepci nezvykle rušno, ale během chvíle jsme ubytovaní a míříme do našeho prostorného pokoje. Jde o Lazar suite, který je schopný pohodlně pojmout dva dospělé a dvě děti na přistýlkách. Aby ne, s 90 metry čtverečními převyšuje průměrný pražský byt. Celkem hotel nabízí 99 pokojů, z toho je 20 apartmá.

Pokoj je nádherný. Historický pocit umocňují klenuté stropy. Tento víkend zrovna slavím narozeniny a hotel o tom ví. Konferenční stolek v obývacím pokoji se prohýbá pod drobnými pozornostmi od hotelu. Nechybí šampaňské Taittinger, mini narozeninový dort, čtvrt kila kvalitní řemeslné čokolády s motivem Prahy. Pro děti krabičky popcornu nebo čokoládové puzzle.

Spa a jídlo

Před večeří v místní restauraci Spices, která nabízí pokrmy inspirované Asií, ještě stíhám hodinovou masáž ve spa. Místní lázně patří k tomu nejlepšímu, co hlavní město může nabídnout. O tom svědčí i fakt, že žebříček World Spa Awards je loni označil jako nejlepší hotelové lázně v Česku.

Po masáži už je čas na můj zde nejoblíbenější Koreou inspirovaný pokrm – hovězí Bulgogi – v místní restauraci, která se spolu s barem rozprostírá v pěti renesančních místnostech. A to víkend teprve začíná. V sobotu si to stejné zopakujeme, jen hned ráno přidáme také hotelovou snídani, která se podává v restauraci Spices. Prostě narozeninový víkend, jak se patří. Na řemeslníky u nás doma už jsem dávno zapomněl.