Druhá Hra na oliheň osvěží Vánoce. Netflix cílí i na české publikum doposud největší kampaní

Někdo se možná těší na novou štědrovečerní pohádku, většina světa a také velká část českých diváků ale vzhlíží k datu 26. prosince. To se totiž na streamovací platformě Netflix objeví druhá řada Hry na oliheň, jihokorejského megahitu z roku 2021. Netflix si od pokračování slibuje hodně, čemuž odpovídá i obří globální kampaň. Tentokrát se část peněz utratila také v Česku, což dokazuje kampaň v metru nebo obří outdoorová reklama u pražského Anděla.

Netflixu se podařilo oklepat z problémů, které jej stíhaly od jara 2022, a momentálně je zase v kurzu. Klíčové bylo, že zvrátil krátkodobý výkyv propadu předplatitelů, setřásl veškerou konkurenci a je suverénně největší SVOD službou světa, tedy má nejširší kmen pravidelných předplatitelů. Aktuálně jich je přes 280 milionů a Netflix se téměř jistě stane první službou svého druhu, která pokoří hranici 300 milionů platících předplatitelů.

Tomu věří i investoři, díky čemuž se Netflix aktuálně obchoduje za cenu přesahující 900 dolarů za akcii a pohybuje se na rekordních úrovních.

Návrat kultu

K dalšímu růstu předplatitelů by Netflixu mohla pomoci druhá série Hry na oliheň, jejíž premiéra globálně proběhne na druhý svátek vánoční, tedy 26. prosince. To se naráz na Netflixu po celém světě objeví všech sedm epizod druhé řady. A očekávání jsou velká, protože první Squid Game, jak zní anglický titul seriálu, se stal nečekaným hitem a popkulturním fenoménem.

První sezona seriálu vyšla celosvětově 17. září 2021 a sklidila uznání kritiků a mezinárodní pozornost. Stala se nejsledovanějším seriálem Netflixu a nejsledovanějším pořadem v 94 zemích, když během prvních čtyř týdnů přilákala více než 142 milionů členských domácností a 1,65 miliardy prosledovanýh hodin.

Za olihní na Anděla

Netflix nechce nechat nic náhodě, a tak rozjel velkou globální kampaň využívající ikonické motivy seriálu. Po celém světě jste tak mohli potkat lidi v kostýmech, obří panenky nebo si zahrát online stejnojmennou hru. Vrcholem kampaně byla obří akce v Londýně, nicméně po celém světě se pořádala celá řada neoficiálních eventů, na nichž fanoušci hry potvrzovali, že se na novou řadu opravdu těší.

A tentokrát Netflix nezapomněl ani na Prahu. V metru běží velmi povedená kampaň na citylightech, v průběhu adventu pak Netflix odhalil obří outdoorovou reklamu poblíž pražského Anděla.

Skladatel Squid Game v Praze

Tím však spojení české metropole a Hry na oliheň nekončí. V dubnu příštího roku se totiž v Praze uskuteční Composers Summit Prague. Toho se zúčastní řada významných hollywoodských skladatelů specializující se na filmovou hudbu, televizní seriály a další orchestrální kompozice, včetně hudby pro herní průmysl.

Hlavní hvězdou summitu přitom bude jihokorejský skladatel Jung Jaeil. Jeho inovativní hudba kombinuje klasickou, elektronickou a tradiční korejskou hudbu, což můžete slyšet v soundtracích ke kultovním dílům, jako jsou snímky Okja a Parasit, ale také právě v seriálu Hra na oliheň, za níž získal cenu Hollywood Music in Media Awards.

