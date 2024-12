Tip na dárek? Britská mincovna vydává speciální kolekci věnovanou Paulu McCartneymu

Nejcennější bude zlatá mince o hmotnosti dvou uncí (zhruba 56,7 gramu) v nominální hodnotě 200 liber (přes 6000 korun). Její doporučená maloobchodní cena je ale řádově vyšší.

Britská Královská mincovna dává do prodeje speciální kolekci mincí věnovaných hudebníkovi Paulu McCartneymu, jednomu ze dvou žijících členů legendární skupiny The Beatles. Na jedné straně mince, kterou si lze objednat přes internet, je vyobrazen král Karel III., na druhé straně jsou motivy odkazující na McCartneyho kariéru, píše agentura AP.

Královská mincovna, která razí mince od dob krále Alfréda Velikého z 9. století, uvedla, že dodá McCartneyho mince v různých variantách a edicích. Nejcennější bude zlatá mince o hmotnosti dvou uncí (zhruba 56,7 gramu) v nominální hodnotě 200 liber (přes 6000 korun), ale její doporučená maloobchodní cena je 5890 liber (necelých 180 000 korun). Ačkoli jde o zákonné platidlo, je nepravděpodobné – a bylo by to také nerozumné – pokud by mincí někdo platil v běžném životě, například za McCartneyho koncert, podotkla AP.

Magické piano

Kromě dalších prvků McCartneyho mince obsahuje vyobrazení hudebníkova ikonického barevného Magického piana, koncertního křídla, na které poprvé hrál v roce 1967, kdy byl stále ještě členem The Beatles společně s Johnem Lennonem, Georgem Harrisonem a dosud žijícím Ringem Starrem. Od roku 1989 McCartney používal repliku nástroje.

„Zvláště mimořádná je tato mince tím, že se Paul podílel na celém procesu jejího navrhování,“ uvedla ředitelka oddělení památečních mincí Královské mincovny Rebecca Morganová.

Na minci je dále vidět notový zápis, McCartneyho baskytara značky Höfner, logo jeho postbeatlesovské kapely Wings a také jeho podpis. „Vnímám to jako obrovskou poctu,“ řekl k tomu McCartney. „Když jsem byl dítě, něco takového bych nikdy nečekal,“ dodal skladatel, zpěvák a kytarista.

Mince ve tvaru trsátka

Královská mincovna oznámila, že vyrobila také zvláštní verzi mince ve tvaru trsátka jako dárek 82letému hudebníkovi, který na počátku své kariéry používal jako trsátka drobné mince.

Mincovna také avizovala, že dá do dražby podepsanou, zlatou McCartneyho minci o hmotnosti pěti kilogramů. Její výroba trvala přes 250 dní, z toho tři dny trvalo její ruční leštění. McCartney ji podepsal během svého letošního turné Got Back v Paříži. Do akce půjdou také čtyři stříbrné pětikilogramové mince.

McCartneyho mince jsou součástí širší řady kolekcí, kterou Královská mincovna uctila i další hudební legendy, jako jsou David Bowie, George Michael nebo The Rolling Stones.

