Může si muzikant vydělat tolik, aby byl miliardářem? Brit Paul to dal

Beatles se dnešním padesátníkům zdáli poněkud staří už v době jejich dětství. Což je logické, když největší slávu prožil liverpoolský boyband ještě před jejich narozením, začátkem šedesátých let. Sláva překonala dekády. Nakonec se Paul McCartney nyní stal prvním britským miliardářem, který si jmění vydělal hudbou.

Z původní čtveřice "brouků" už žijí jen dva: zpěvák, skladatel a basák Paul McCartney, kterému teď v červnu bude 82, a bubeník Ringo Starr. Dlouhá životní dráha Paula McCartneyho se odrazila i ve výši jeho majetku: jako jediný muzikant se dostal na listu nejbohatších Britů Sunday Time Rich List mezi miliardáře. Hranici miliardy liber překročil teď, majetek mu meziročně vzrostl o 50 milionů liber.

McCartnery je na 165. místě žebříčku čítajícího 350 jmen nejbohatších Britů. Z umělců je těsně za ním s 945 miliony liber nejvýše spisovatelka J.K. Rowlingová, z hudebníků se tam dostal ještě Elton John, ten má ale "jen" necelou půlmiliardu liber. Ringo Starr se do žebříčku nedostal, média odhadují jeho majetek na 350 milionů liber - také prý kvůli tomu, že je dobrý investor. Mimochodem, jeho britské panství od něj kdysi koupil český žralok Radovan Vítek.

Paul McCartney Raph_PH, Wikimedia Commons

Agentura AP připomíná, že žebříček počítá majetek Paula McCartneyho dohromady s jeho poslední - třetí- manželkou Nancy Shevellovou. Ona sama pochází z bohatých poměrů, z rodiny Mike Shevella, který provozoval významnou firmu s americkými trucky. Nakonec ale firma New England Motor Freight zkrachovala, přesto podle AP Shevellová do vztahu přinesla asi 50 milionů dolarů. Rodina McCartneyho je vůbec vcelku podnikavá: dcera Stella je úspěšnou módní návrhářkou s úspěšnou značkou, která vytvořila například večerní svatební šaty Megan Markle, a její matka, Paulova první žena Linda, která zemřela koncem devadesátých let, založila úspěšnou značku veganských potravin Linda McCartney Foods.

McCartney ani přes pokročilý věk nezahálí: podle Sunday Times jeho majetek vzrostl díky turné 2023 Got Back, rostoucí hodnotě jeho archivního katalogu a coververzi písně "Blackbird" od Beatles na albu "Cowboy Carter" od Beyoncé.

Seznamu nejbohatších Britů vévodí rodina Gopi Hinduji s majetkem přes 37 miliard liber, který vydělala skrze svůj finanční a mediální konglomerát Hinduja. Druhý je s 29 miliardarmi oděský rodák Leo Blavatnik, který vydělal na privatizaci ropných firem po pádu SSSR a vlastní největší podíl ve Warner Music.

