Thajci otočili. Po turistech nebudou vyžadovat očkovaní proti covidu

Thajci nakonec nebudou po turistech vyžadovat očkování proti covidu. Země zrušila všechna vstupní pravidla pro cestující, na kterých se tamní vláda dohodla minulý týden a platná měla být od pondělí. S odkazem na prohlášení ministra zdravotnictví Anutina Charnvirakula o tom informují tamní média.

Reklama

Thajský ministr zdravotnictví Anutin Charnvirakul zrušil s okamžitou platností u všech letů kritéria pro očkovací průkazy před vstupem do země. „Potvrzení o očkování nakonec nebude nutné, protože lidé po celém světě už mají dostatečnou imunitu,” stojí v prohlášení.

Vláda přitom o znovuzavedení povinnosti prokazovat se při vstupu do země očkováním rozhodla teprve minulý týden, a to kvůli narůstajícím případům epidemie v Číně. Včera tuto povinnost potvrdil také úřad pro civilní letectví. Nařízení mělo platit od pondělí.

Řada turistů převázně z Británie, Německa a Francie na to konto své výlety do Thajska zrušila, píše server The Phuket Times, který se odkazuje na vyjádření vícero zahraničních cestovních kanceláří.

Nakonec je ale vše jinak. Do Thajska mohou přicestovat i neočkovaní.