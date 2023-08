Maurer: Kuchařky a knihy o jídle, které mám rád

Smažení skokani, nadívaná brukev, žabí karbanátky, šťáva z řapíkatého celeru, černé jelito s hruškou a rokfórem, třikrát bažant v ešusu, kvašený česnek, segedín z pečené hlívy… O tom všem vypráví pět kuchařek, které do svého knižního výběru zařadil gurmet Pavel Maurer.

Měsíc srpen by se měl určitě odehrávat v poklidnějším prázdninovém tempu (tedy pokud se neplazíte po D1 nebo centrem Prahy, Brna, Prostějova, Olomouce atd.). A tak bych vám chtěl pro volné chvíle doporučit pár kuchařských knih, které mám poslední dobou v oblibě, k nimž se vracím a které považuji za pozoruhodné a výjimečné.

Není třeba je hned celé přečíst, nejsou tak koncipovány, ale stojí za to v nich občas namátkou zalistovat a zamyslet se nad svými stravovacími návyky. Co, jak, kdy, s kým a za kolik jíme a pijeme?

Hugo Hromas: Oheň a dým

Hugo Hormas připravuje jídlo na otevřeném ohni. Stejně otevřené jsou též jeho průpovídky, osobní projev, způsob jednání i psaní. Cituji z jeho knihy Oheň a dým: „Místo abychom si o víkendu dali pečené kuře z naší nové horkovzdušné trouby s párou a dotykovým displejem, raději rozpálíme kouřící uhlí a grilovací brikety a studujeme návody, jak nachystat jídlo nějakým rurálním způsobem. Asi máme pocit, že v tu chvíli žijeme nějak víc doopravdy, nebo co. Jakmile si osvojíte základy přípravy jídla na otevřeném ohni, už se vám nejspíš nebude moc chtít zpátky.”

Zuzana Ouhrabková, Vláďa Sojka: Zkvašeno: Kuchařka na doma

Mikrobiom, kvasinky, fermentace - probiotický elixír zdraví. To vše dnes hodně frčí, ale je to také dost zásadní informace o našem zdraví a životě vůbec. Když se totiž „splaší“ miliardy našich hodných i zlých bakterií v trávícím traktu, tak v podstatě přestává fungovat celý člověk. V poslední době bylo na téma našeho „druhého mozku v břiše a ve střevech“ napsáno mnoho knih a namluveno hodně podcastů. Jisté však je, že fermentované potraviny, kvašáky, kysané zelí, korejské kimčchi, to všechno je pohlazení pro naši střevní mikroflóru sužovanou antibiotiky, stresy, polotovary a konzervačními prefabrikáty. Kniha Zkvašeno (kuchařka na doma) od autorského dua Zuzany Ouhrabkové a Vládi Sojky je plná celkem jednoduchých rad, jak si celoročně vylepšit svůj domácí jídelníček.

Čeněk Zíbrt: Česká kuchyně za dob nedostatku

Mouka z lesních žaludů nebo z islandského a sobího lišejníku, zadělávaný šípek, veveřice, potápky, žáby-skokani, vrány a další delikatesy pro chudé. Zní to šíleně, ale když je hlad - jí se všechno! Kuchařka Česká kuchyně za dob nedostatku je z roku 1917 a nabízí recepty, které už dnes asi nikdo moc nepoužije. Pro mne je však jakýmsi mementem doby, protože jsme v čase potravinových přebytků a současně obrovského tlaku na rodinný rozpočet a neustálého zdražování všeho. Přesto pevně věřím, že do této kulinární nouze se už nevrátíme.

Pavel Drdel: Postní kuchařka - od kořene až po nať

Bezmasé recepty na celý rok, udržitelný přístup k vaření, lokální suroviny, nakládaní, fermentování a sušení. Tatarák z pečeného celeru, kroupové rizoto s červenou řepou nebo chipsy z mrkvové natě. Dnes už mediálně známá tvář Pavla Drdela, tohoto skromného kreativního muže, mi připadá jako z nějakého filmu. Jeho přístup k jednoduchým surovinám, cit pro místo původu, ale také celkem nenáročná příprava - to je nejen okouzlující, ale dnes také velmi nutné! Jeho Postní kuchařku vřele doporučuji.

Anthony William: Mystický léčitel: Šťáva z řapíkatého celeru

Řapíkatý celer máme u nás doma prakticky pořád k dispozici, aniž bych kdy tušil, že mystický léčitel z USA o ní napsal celou knihu (podle New York Times autor mnoha bestsellerů). Byť je to nejtenčí kniha, kterou si od Anthonyho Williama můžete u nás v překladu koupit, já ji doporučuji. Snad jen, aby to člověk s tím celerem nepřehnal. Nevyváženost a jednotvárnost se v gastronomii nikdy nevyplácí. Publikace nabízí spoustu příkladů jak tato zázračná šťáva z obyčejné zeleniny pomohla lidem. Ale jsou tu návody i na šťávy okurkové, aloe vera vodu nebo zázvorovou vodu a samozřejmě mnoho dalších návodů jak se udržet v dobré kondici.

Doufám, že pro vás bude můj knižní výběr dobrou inspirací nejen pro blížící se konec prázdnin.