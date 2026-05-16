Tajemný statek na okraji Prahy se otevře lidem. Spolu s ním i nádraží, stadion nebo jízdárna
Jízdárna Savarin, nádraží Bubny, Velký strahovský stadion nebo Nákladové nádraží Žižkov. Festival Open House Praha letos otevírá budovy, které nestojí jen za návštěvu, ale i za otázku, jakou budoucnost jim město dopřeje.
Jsou stavby, kolem nichž člověk chodí roky. Ví, že tam jsou, tuší jejich význam, ale jejich skutečný příběh zůstává schovaný za zdí, plotem nebo zavřenými dveřmi. Někdy jde o palác v centru města, jindy o nádraží, stadion, starý statek nebo bývalou továrnu. Praha je takových míst plná. A právě v týdnu od 18. do 24. května se řada z nich na chvíli otevře veřejnosti.
Dvanáctý ročník Open House Praha zpřístupní více než stovku budov a prostor. Během víkendu 23. a 24. května do nich bude možné vstoupit zdarma a většinou bez registrace. Podstatné ale není jen číslo. Zajímavý je i letošní výběr. Hodně otevřených staveb se nachází v okamžiku proměny. Některé čekají na rekonstrukci, jiné mění funkci, další se z industriálních nebo technických objektů postupně stávají novou součástí života ve městě.
Jízdárna Savarin: dům, který čeká na návrat
Jedním z nejsilnějších míst letošního ročníku je Jízdárna Savarin. Stavba ukrytá v historickém jádru Prahy patří k domům, které dlouho spíš mizely z veřejné pozornosti. Po letech chátrání se připravuje na rozsáhlou obnovu a začlenění do nového veřejného prostoru.
Nádraží Praha-Bubny: z dopravní stavby místo paměti
Ještě silnější vrstvu má příběh nádraží Praha-Bubny. Místo spojené s deportacemi židovských obyvatel za druhé světové války prochází proměnou v Centrum paměti a dialogu. Z někdejší dopravní infrastruktury se tak stává prostor, který bude připomínat minulost a současně vstupovat do budoucí čtvrti Bubny-Zátory.
Bubny jsou jedním z příkladů, kde se v jedné stavbě potkává několik témat současné Prahy: paměť města, proměna brownfieldu, tlak nové výstavby i otázka, jak má vypadat veřejná instituce 21. století.
Velký strahovský stadion: stoletý obr s nejistou budoucností
Velký strahovský stadion letos slaví sto let. Patří k největším stadionům světa a zároveň k největším pražským otázkám. Pamatuje sokolské slety, spartakiády i velké koncerty. Je monumentem kolektivních dějin 20. století, ale také stavbou, jejíž další využití není samozřejmé.
Právě na Strahově se dobře ukazuje, jak složité je rozhodování o velkých historických stavbách. Zbourat, zakonzervovat, přestavět, nebo najít úplně novou funkci? Festival sem letos přivádí nejen návštěvníky, ale i projekci dokumentu Olympijský mezičas, který sleduje osudy velkých sportovních staveb po celém světě
Nákladové nádraží Žižkov: památka uprostřed budoucí čtvrti
Dalším domem na rozcestí je Nákladové nádraží Žižkov. Monumentální funkcionalistický areál je už roky předmětem debat o památkové ochraně, nové výstavbě i budoucí podobě celé městské části. Jde o jedno z největších transformačních území v Praze a zároveň o stavbu, která má výraznou architektonickou i historickou hodnotu.
Jeho příběh ukazuje, že domy nejsou izolované objekty. Rozhodnutí o jedné budově může ovlivnit charakter celé čtvrti. Nákladové nádraží dnes stojí mezi minulostí a plánovanou budoucností pro desítky tisíc obyvatel.
Výstaviště Praha: areál, který se vrací do života
Jiný typ proměny představuje Výstaviště Praha. Historický areál se postupně rekonstruuje a vrací se mu role kulturního a společenského centra. Návštěvníci se během festivalu podívají například do pavilonu Bohemia, na Křižíkovy terasy nebo k Maroldovu panoramatu.
Výstaviště není jen soubor jednotlivých budov. Je to městská krajina, kterou si Praha pamatuje jako místo výstav, poutí, koncertů i volného času. Jeho současná obnova proto není pouze technickou rekonstrukcí. Je to pokus vrátit jednomu z výrazných pražských areálů důstojnost i každodenní využití.
Panelárna a Fuchs2: když se průmysl a sport změní v kulturu
Vedle velkých historických objektů festival ukazuje i menší, ale neméně zajímavé příběhy nového využití. V Holešovicích se bývalý areál Prefy proměňuje v kulturní centrum Panelárna. Na Štvanici zase někdejší funkcionalistická kavárna stadionu žije jako klub Fuchs2. Obě místa připomínají, že záchrana architektury nemusí znamenat návrat k původní funkci.
Hájčí dvůr a Saukupovský statek: venkovská paměť na okraji města
Open House Praha se ale neomezuje na centrum. Zajímavé příběhy se letos otevírají také ve Stodůlkách. Hájčí dvůr, historická usedlost se středověkými kořeny, se proměňuje v polyfunkční areál s bydlením, restaurací a komunitními prostory. Saukupovský statek, barokní venkovská usedlost, má být spojen s organizací Sananim a plánovaným centrem sociální adaptace. Právě podobné stavby ukazují méně viditelnou vrstvu Prahy, která v sobě stále nese stopy někdejších vesnic, dvorů a hospodářských areálů.
Lihovar, Fragment, Mint Living: nové čtvrti na starých stopách
Současnou vrstvu města zastupují nové rezidenční projekty vznikající na místech bývalých industriálních areálů nebo dlouhodobě nevyužívaných území. Na Smíchově se otevírá Lihovar, v Karlíně Fragment, ve Vysočanech Mint Living. Každý z nich jiným způsobem pracuje s otázkou, jak navázat na minulost místa a zároveň vytvořit současné městské bydlení.
Domy péče: architektura, která není na efekt
Vedle ikonických a transformačních staveb se letos otevřou také místa, která obvykle nestojí v centru architektonické pozornosti: objekty Všeobecné fakultní nemocnice, Domov Palata pro osoby se zrakovým hendikepem, domovy pro seniory Chodov a Nová slunečnice nebo historická budova Národního archivu ČR.
