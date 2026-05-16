Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Tajemný statek na okraji Prahy se otevře lidem. Spolu s ním i nádraží, stadion nebo jízdárna

Tajemný statek na okraji Prahy se otevře lidem. Spolu s ním i nádraží, stadion nebo jízdárna

Saukupovský statek
Karel Štefl, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jízdárna Savarin, nádraží Bubny, Velký strahovský stadion nebo Nákladové nádraží Žižkov. Festival Open House Praha letos otevírá budovy, které nestojí jen za návštěvu, ale i za otázku, jakou budoucnost jim město dopřeje.

Jsou stavby, kolem nichž člověk chodí roky. Ví, že tam jsou, tuší jejich význam, ale jejich skutečný příběh zůstává schovaný za zdí, plotem nebo zavřenými dveřmi. Někdy jde o palác v centru města, jindy o nádraží, stadion, starý statek nebo bývalou továrnu. Praha je takových míst plná. A právě v týdnu od 18. do 24. května se řada z nich na chvíli otevře veřejnosti.

Dvanáctý ročník Open House Praha zpřístupní více než stovku budov a prostor. Během víkendu 23. a 24. května do nich bude možné vstoupit zdarma a většinou bez registrace. Podstatné ale není jen číslo. Zajímavý je i letošní výběr. Hodně otevřených staveb se nachází v okamžiku proměny. Některé čekají na rekonstrukci, jiné mění funkci, další se z industriálních nebo technických objektů postupně stávají novou součástí života ve městě.

Velký Strahovský stadion Velký Strahovský stadion Anežský klášter Vilemina 47 fotografií v galerii

Jízdárna Savarin: dům, který čeká na návrat

Jedním z nejsilnějších míst letošního ročníku je Jízdárna Savarin. Stavba ukrytá v historickém jádru Prahy patří k domům, které dlouho spíš mizely z veřejné pozornosti. Po letech chátrání se připravuje na rozsáhlou obnovu a začlenění do nového veřejného prostoru.

Nádraží Praha-Bubny: z dopravní stavby místo paměti

Ještě silnější vrstvu má příběh nádraží Praha-Bubny. Místo spojené s deportacemi židovských obyvatel za druhé světové války prochází proměnou v Centrum paměti a dialogu. Z někdejší dopravní infrastruktury se tak stává prostor, který bude připomínat minulost a současně vstupovat do budoucí čtvrti Bubny-Zátory.

Historická jízdárna

Miliardový projekt Savarin má zelenou. Už za čtyři roky si budou moct lidé zkracovat cestu z Jindřišské na Václavák

Reality

Další etapa projektu Savarin má zelenou. Po rekonstrukci barokního paláce developerská skupina Crestyl začne chystat proměnu zatím uzavřeného nádvoří a také obnovu historické jízdárny.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bubny jsou jedním z příkladů, kde se v jedné stavbě potkává několik témat současné Prahy: paměť města, proměna brownfieldu, tlak nové výstavby i otázka, jak má vypadat veřejná instituce 21. století.

Velký strahovský stadion: stoletý obr s nejistou budoucností

Velký strahovský stadion letos slaví sto let. Patří k největším stadionům světa a zároveň k největším pražským otázkám. Pamatuje sokolské slety, spartakiády i velké koncerty. Je monumentem kolektivních dějin 20. století, ale také stavbou, jejíž další využití není samozřejmé.

Právě na Strahově se dobře ukazuje, jak složité je rozhodování o velkých historických stavbách. Zbourat, zakonzervovat, přestavět, nebo najít úplně novou funkci? Festival sem letos přivádí nejen návštěvníky, ale i projekci dokumentu Olympijský mezičas, který sleduje osudy velkých sportovních staveb po celém světě

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nákladové nádraží Žižkov: památka uprostřed budoucí čtvrti

Dalším domem na rozcestí je Nákladové nádraží Žižkov. Monumentální funkcionalistický areál je už roky předmětem debat o památkové ochraně, nové výstavbě i budoucí podobě celé městské části. Jde o jedno z největších transformačních území v Praze a zároveň o stavbu, která má výraznou architektonickou i historickou hodnotu.

Jeho příběh ukazuje, že domy nejsou izolované objekty. Rozhodnutí o jedné budově může ovlivnit charakter celé čtvrti. Nákladové nádraží dnes stojí mezi minulostí a plánovanou budoucností pro desítky tisíc obyvatel.

Výstaviště Praha: areál, který se vrací do života

Jiný typ proměny představuje Výstaviště Praha. Historický areál se postupně rekonstruuje a vrací se mu role kulturního a společenského centra. Návštěvníci se během festivalu podívají například do pavilonu Bohemia, na Křižíkovy terasy nebo k Maroldovu panoramatu.

Revitalizace prostoru před Průmyslovým palácem

Nová chlouba Prahy. Výstaviště promění další plochy, osází nové stromy a vyseje nové trávníky

Reality

I veřejná prostranství Výstaviště Praha budou vypadat jinak. Lépe. Návrh Studia perspektiv navazuje na slavnou historii, ale nezapomíná ani na klima.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Výstaviště není jen soubor jednotlivých budov. Je to městská krajina, kterou si Praha pamatuje jako místo výstav, poutí, koncertů i volného času. Jeho současná obnova proto není pouze technickou rekonstrukcí. Je to pokus vrátit jednomu z výrazných pražských areálů důstojnost i každodenní využití.

Panelárna a Fuchs2: když se průmysl a sport změní v kulturu

Vedle velkých historických objektů festival ukazuje i menší, ale neméně zajímavé příběhy nového využití. V Holešovicích se bývalý areál Prefy proměňuje v kulturní centrum Panelárna. Na Štvanici zase někdejší funkcionalistická kavárna stadionu žije jako klub Fuchs2. Obě místa připomínají, že záchrana architektury nemusí znamenat návrat k původní funkci.

Hájčí dvůr a Saukupovský statek: venkovská paměť na okraji města

Open House Praha se ale neomezuje na centrum. Zajímavé příběhy se letos otevírají také ve Stodůlkách. Hájčí dvůr, historická usedlost se středověkými kořeny, se proměňuje v polyfunkční areál s bydlením, restaurací a komunitními prostory. Saukupovský statek, barokní venkovská usedlost, má být spojen s organizací Sananim a plánovaným centrem sociální adaptace. Právě podobné stavby ukazují méně viditelnou vrstvu Prahy, která v sobě stále nese stopy někdejších vesnic, dvorů a hospodářských areálů.

Chalupa na Vysočině

Zapomeňte na chalupu s krajkami. Rodina si na Vysočině ve starém statku postavila temné designové útočiště

Enjoy

Statek s historií sahající k roku 1820 se v rukou jedné rodiny proměňuje už více než třicet let. Nejnovější zásah přineslo podkroví, které místo venkovské romantiky sází na soukromí, ticho, černou žulu a rafinované světlo.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lihovar, Fragment, Mint Living: nové čtvrti na starých stopách

Současnou vrstvu města zastupují nové rezidenční projekty vznikající na místech bývalých industriálních areálů nebo dlouhodobě nevyužívaných území. Na Smíchově se otevírá Lihovar, v Karlíně Fragment, ve Vysočanech Mint Living. Každý z nich jiným způsobem pracuje s otázkou, jak navázat na minulost místa a zároveň vytvořit současné městské bydlení.

Domy péče: architektura, která není na efekt

Vedle ikonických a transformačních staveb se letos otevřou také místa, která obvykle nestojí v centru architektonické pozornosti: objekty Všeobecné fakultní nemocnice, Domov Palata pro osoby se zrakovým hendikepem, domovy pro seniory Chodov a Nová slunečnice nebo historická budova Národního archivu ČR.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci

Do chátrající zahrady dali 15 milionů. Dnes ukazuje budoucnost českých měst

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Někdejší mlýn v Boršově se proměnil na rezidenční čtvrť.

Ze starého mlýna luxusní bydlení. Industriální památka u Vltavy prošla radikální proměnou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Fotogalerie: Tenhle dům vznikl kvůli problému. A právě proto je tak dobrý

Dům Truhlík
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Měla to být malá chatka, jenže úřady, terén a skála pod pozemkem změnily plán. Dům Truhlík od A69 – architekti proměnil sérii komplikací v silný architektonický koncept a patří mezi projekty přihlášené do České ceny za architekturu.

Na začátku měla být jen malá chatka. Místo, kde si majitelé vyzkouší parcelu, její rytmus, světlo, výhledy i každodennost. Jenže dobrá architektura často nevzniká podle dokonale připraveného scénáře. Někdy ji formují omezení, náhoda a nutnost rychlých rozhodnutí.

Dům Truhlík od studia A69 – architekti je přesně takovým případem. Stavbou, která vznikla z kompromisu, ale výsledek působí překvapivě samozřejmě. Úřady si vyžádaly změnu umístění objektu, a když se 1,8 metru pod terénem objevila skála, původní představa sklepa se změnila v plnohodnotný obytný prostor.

Dům Truhlík v Kamenné Lhotě původně vznikal jako malá chatka na vyzkoušení pozemku. Nečekaná skála pod terénem ale změnila zadání i podobu celé stavby. Částečné zapuštění do terénu dává domu nenápadný charakter. Místo aby krajině dominoval, splývá se zahradou a kompozicí dřevěných pěstebních truhlíků. Hlavním motivem stavby je dřevěný truhlík. Neplní jen zahradní funkci, ale modeluje prostor, formuje interiér a místy se proměňuje v nábytek. 8 fotografií v galerii

Částečné zapuštění domu do terénu nakonec určilo jeho charakter. Stavba se nesnaží být dominantou pozemku. Naopak se ztrácí v zahradě, rozpouští se mezi dřevěnými pěstebními truhlíky a pracuje s krajinou spíš tiše než okázale.

Když omezení začnou navrhovat za vás

Právě truhlík se stal hlavním motivem celého domu. Není jen zahradním prvkem, ale stavebním a kompozičním principem. Modeluje prostor, proměňuje způsob užívání domu, vstupuje do interiéru a místy se stává nábytkem. Díky velkorysým posuvným dveřím se obytná část přirozeně otevírá do zahrady, zatímco pobytové schody rozšiřují malý půdorys o letní venkovní pokoj.

Dům má betonovou konstrukci ze ztraceného bednění o rozměrech 6,9 × 5,6 metru, keramické skládané stropy, intenzivní zelenou střechu a hliníkové výplně otvorů. Dřevěné truhlíky jsou ze smrkových fošen, vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení.

Stavba vznikla svépomocí, s maximálním využitím lokálních zdrojů a řemesel. I proto Dům Truhlík nepůsobí jako manifest dokonalé kontroly, ale jako přesvědčivý důkaz, že architektura může být silná právě tehdy, když umí reagovat na realitu.

Mikrobyt v historickém centru Prahy

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Enjoy

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trnová u Prahy

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Reality

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

pej

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Tohle kdysi býval chlívek.

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chata Jizerka

Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hospody jsou plné, fanzóny v pohotovosti. Praha po české výhře znovu žije hokejem

Tým Česka zahájil šampionát vítězně
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Český tým vstoupil do mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Dánskem a hokejová horečka v Praze okamžitě nabrala obrátky. V hospodách se rezervují stoly, ve fanzónách se ladí obří obrazovky a fanoušci už vyhlížejí dnešní duel se Slovinskem. Přenos s předzápasovým studiem začíná na ČT sport v 19:30, úvodní buly je plánované na 20:15.

Mistrovství světa v hokeji se letos hraje ve Švýcarsku, ale podle atmosféry v pražských ulicích by se klidně mohlo zdát, že se šampionát znovu vrátil domů. Turnaj probíhá od 15. do 31. května 2026 a český tým do něj vstoupil přesně tak, jak si fanoušci přáli: výhrou 4:1 nad Dánskem.

První tři body stačily k tomu, aby se v Praze naplno rozběhl známý květnový rituál. Po práci se nespěchá domů, ale na zahrádky. Místo běžných rezervací se shánějí místa někde, kde bude dobře vidět. A když hraje nároďák, hospoda se na dvě a půl hodiny mění v tribunu.

Hokej v Česku? Pivo, nervy a společný výkřik po gólu

Sledování hokeje v hospodách a fanzónách má v Česku vlastní tradici. Není to jen o výsledku. Je to o prvním napětí při hymně, o tichu před nájezdem, o společném zklamání po tyčce i o výbuchu radosti, když puk skončí v síti. U jednoho stolu sedí lidé, kteří by se jinak možná nikdy nedali do řeči, ale během třetí třetiny už spolu řeší přesilovku jako staří známí.

Letos k tomu přibývá i hlad po velké atmosféře. Po loňských a předloňských hokejových večerech fanoušci znovu vyhledávají místa, kde zápas není jen přenos, ale událost. Pořadatelé proto lákají na velkoplošné obrazovky, garantovaná místa, soutěže, street food i doprovodný program.

Riegrovy sady: klasika, která umí burácet

Jedním z největších taháků jsou tradičně Riegrovy sady. Energy Pub tu pořádá hokejovou watch party PUK PAK PIVO, která slibuje přenosy všech českých zápasů na velkoplošných obrazovkách, celkem devět obrazovek, hosty k jednotlivým utkáním, talk show, soutěže i speciální večery VORAS NIGHT. Na dnešní zápas Slovinsko–Česko je jako host uveden Filip Chlapík.

Riegráče jsou sázkou na jistotu pro ty, kdo chtějí být uprostřed davu. Tady se nefandí potichu. Každý útok je slyšet, každý zákrok se komentuje a každý gól má dozvuk ještě dlouho po siréně.

Rohan sází na jisté místo a velký obraz

Kdo chce fandit pod širým nebem, ale zároveň nechce bojovat o židli, míří na Rohanský ostrov. Rohan BeerGarden staví letošní hokej na rezervacích a garantovaném místě u stolu. Organizátoři lákají na čtyři obří LED obrazovky, street food a atmosféru, která má začínat dávno před úvodním buly.

Právě Rohan dobře ukazuje, jak se pražské fandění mění. Už nejde jen o to někam zajít na hokej. Fanoušci chtějí večer s celým programem, přijít dřív, dát si jídlo, potkat partu a sledovat zápas ve formátu, který se co nejvíc blíží stadionu.

Žluté lázně: hokej u vody a vstup zdarma

Klidnější, ale stále výrazně fanouškovskou variantou jsou Žluté lázně. Areál promítá české zápasy na velkém plátně v Tančírně a akci spojuje s atmosférou, která k hokeji v Česku neodmyslitelně patří. Pivo, parta a společné fandění. Program je vypsaný od 15. do 31. května.

Žluté lázně se hodí pro ty, kdo chtějí větší prostor, méně tlačenice a letní kulisu u Vltavy. Když vyjde počasí, může jít o jednu z nejpříjemnějších možností, jak šampionát sledovat mimo klasickou hospodu.

Harfa a další podniky: hokej i na střeše

Do hokejového programu se zapojují také Terasy Harfa, restaurace, pivovary, bary i menší podniky napříč městem. Promítat se bude na velkých televizích, plátnech i zahrádkách. Někde se sází na sportovní atmosféru, jinde na pohodlí u stolu, speciální menu nebo soutěže o ceny.

Mezi podniky, kde se dá v Praze hokej sledovat, patří například Restaurace Sladovna, The Pitch, Pivovar Spojovna, Bowling Radava, Koštovna u Počtů, Pivo Karlín, Minipivovar Beznoska, Počernický pivovar nebo Hostivar H2. Pro české zápasy se ale vyplatí místa rezervovat s předstihem — po úvodní výhře zájem fanoušků znatelně poroste.

Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku

Michal Nosek: Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku

Názory

Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme