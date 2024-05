Lukáš Kovanda: Hokejový triumf Čechů pomůže ekonomice i Fialově vládě

Triumf českých hokejistů na mistrovství světa může pomoci jak ekonomice, tak Fialově vládě, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Již tak vzmáhající se spotřebě domácností poskytne podle něj další impuls – otázkou je jen to, jak silný a trvalý bude.

Když se v Česku konalo mistrovství světa v hokeji konalo naposledy, v roce 2015, jeho pořadatel, Český svaz ledního hokeje, předpokládal, že mu vydělá desítky milionů korun. Nakonec to bylo o řád více. Stovky milionů. Přesněji bezmála půlmiliardy korun. Podobné pozitivní překvapení se může konat i letos.

Na další více než 1,3 miliardy si před devíti lety přišel stát, tedy přesněji veřejné rozpočty – nejen státní, ale i krajské a obecní rozpočty. Přitom veřejné rozpočty tehdejší šampionát podpořily částkou zhruba 160 milionů korun. Takže vydělaly více než osminásobek vložené částky. Mistrovství je tedy nejen pro stát vskutku „strojkem na peníze“.

Češi v době šampionátu častěji navštěvovali hospody či restaurace, aby mohli svoji radost sdílet. Více tedy utráceli nejen za pivo. Navzdory tomu, že od posledního šampionátu roku 2015 se průměrná celorepubliková cena půllitru zvýšila o nějakých 130 procent, ze zhruba 26 na 60 korun. Spotřebu letos také povzbudilo, že fanoušci za zápasy cestovali, ať už do Prahy či Ostravy. Navíc, dostavil se příliv poptávky fanoušků ze zahraničí.

Odborné studie přitom dokládají, že triumf na akci typu hokejového šampionátu spouští „endorfinovou vlnu“, jež se šíří celý národem, takže lidé alespoň po nějaký čas vnímají ekonomiku i politiku pozitivněji. Výsledná lepší ekonomická nálada může dále povzbudit spotřebu domácností, ale také pomoci preferencím vládních stran. Ano, to vše umí hokejový triumf zařídit! Hokejisté hráli i za Fialovu vládu.

