Reportáž: Ani McDonald´s ani Popeyes. Na Václaváku se dá najíst rychleji a levněji

V Jídelně Světozor kousek od Václaváku je kolem poledního plno. Není divu. Tříchodové menu tam nabízí za 149 korun.

Jako by se tam zastavil čas. Hned při vstupu do Jídelny Světozor ve stejnojmenné prvorepublikové pasáži dýchnou na návštěvníka, strávníka, 80. léta. Ceny jsou tam teď samozřejmě výrazně vyšší než tehdy, ale na současnou dobu jsou spíš nižší.

Polévku, hlavní jídlo a zákusek se dá pořídit za 149 korun. Platit jde samozřejmě jen hotovostí. Karty neberou. Vaří zde českou klasiku. Svíčkovou, rajskou nebo křenovou omáčku. Výpečky se špenátem, šunkofleky nebo smažák.

„Jsem šťastný, že jsem našel takový utajený skvost, jakým tahle jídelna je. Obědvá tu hodně lidí, od stavebních dělníků přes studenty až po byznysmeny,“ popisuje jídelnu na cestovatelském serveru Trip Advisor uživatel z Austrálie.

Místo, kam jsme se vydali i my ochutnat atmosféru tradiční „táckárny“, navštívil Australan před pár měsíci. A nadšeně ji doporučuje. A přidává i detailní popis, jak se v takovém podniku chovat.

„Vejdete dovnitř, vezmete si tác, vyberete si jídlo a jdete k pokladně. Když dojíte, prázdný talíř na tácu vrátíte ke speciálnímu okénku. Dělá to tak každý. A je skvělé, že za sebou nikdo nezanechává binec, který by někdo další musel uklízet,“ popisuje spokojený zákazník z Brisbane.

A není sám. Na Trip Advisoru jsou i další cizinci, kteří vychvalují kvalitu i cenu. Obzvlášť pak u piva. „Kéž by jsme něco podobného měli v Manchesteru,“ píše jiný přispěvatel.

Jídelna Světozor je i za nás z Newstreamu skvělým místem. Jídlo bylo dobré a ani jsme nemuseli dlouho čekat ve frontě. Vlastně takový příjemný český retro fast food se skvělými cenami. Určitě jsme tu nebyli naposled. Při příští návštěvě vyzkušíme zapečené těstoviny s okurkou.

