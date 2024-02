Bufet v Kozí ulici: Na dršťkovku za 48 korun tam chodí cizinci i manažeři

Všechny pulty jsou obsazené. Není divu - v Masně Kozí vaří dobře a za skvělou cenu. Hlavní jídlo stojí kolem 160 korun.

Masna Kozí se nachází v nárožním domě postaveném na začátku 19. století ve stejnojmenné ulici. Pár desítek metrů odsud je Field, směrem k Dlouhé ulici pak La Degustation Bohême Bourgeoise. Jediné dvě pražské (a vlastně i tuzemské) restaurace oceněné prestižní michelinskou hvězdou.

Lokalita v okolí Kozí ulice je vůbec plná vyhlášených gastro podniků. My jsme zavítali do tradiční české masny. Už podruhé jsme totiž hledali místo, kde se dá dobře a levně najíst. Netradiční bistro, lahůdkářství a také řeznictví tam funguje už 13 let.

„V našem bufetu se snažíme oživit atmosféru jídelen, kde si na stojáka dáte vlašák s rohlíkem,“ popisují koncept provozovatelé. A o jejich služby je zájem.

Kolem poledního jsou obsazeny všechny pulty. Je slyšet francouzština, angličtina i čeština. „Na začátku jsme cílili na střední třídu, chodí k nám i lidé v kravatách z okolních kanceláří,“ přibližuje vedoucí prodejny paní Jana a usmívá se na skupinku mladých Francouzů, kteří si fotí svůj talíř s gulášem a bramboráky.

Zdejší kuchyně jim evidentně chutná, z cen jsou nadšení. Dát si teplé jídlo v centru Prahy za méně než dvě stovky nebývá tak jednoduché. Samozřejmě ale cena není tím jediným, co tenhle bufet nabízí. Jídlo je čerstvě připravené na místě. „Denně uvaříme kolem 150 porcí,“ dodává paní vedoucí. „Některá jídla musíme i dovářet,“ tvrdí.

O co je největší zájem se ale nedá říct, někdo přijde na hamburger, další na polévku a českou klasiku. „Na dračku jdou i karbanátky, které si tu smažíme, nebo tyhle české koláče,“ ukazuje další paní za pultem.

Koncept je úspěšný, další se ale v Praze, ani jinde, nechystá. „Líbí se nám místní domácká atmosféra, když přijde Terezka (herečka Tereza Brodská - pozn.red.) usměje se a ptá se, co dnes máme dobrého,“ uzavírá paní vedoucí.

